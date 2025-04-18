大陸與柬埔寨發布聯合聲明 雙方加強安全領域多項合作

大陸國家主席習近平已結束在東南亞的訪問，官方18日傍晚發布大陸與柬埔寨的聯合聲明，其中在安全領域上面有諸多合作措施，針對跨境犯罪特別強調雙方將持續開展中柬執法合作年行動、加強跨境犯罪案件協查合作、重拳打擊網路詐騙犯罪。

這份聯合聲明全文為「中華人民共和國和柬埔寨王國關於構建新時代全天候中柬命運共同體、落實三大全球倡議的聯合聲明」。

根據聲明內容，在安全機制上雙方有諸多合作，被稱為「關於落實全球安全倡議」的內容。其中，大陸讚賞柬方宣布取締非法網路賭博，成立打擊網路詐騙委員會。雙方將持續開展中柬執法合作年行動，加強非法跨境賭博、拐賣人口、偷渡、制假走私等跨境犯罪案件協查合作。加強安全司法合作，加緊商簽中柬刑事司法協助條約，重拳打擊網路詐騙犯罪。加大保護在本國的對方國家公民和機構安全，強化「一帶一路」建設安保工作，保障在柬重大合作項目安全。

其餘安全合作議題，包含雙方同意用好「中柬綜合安全磋商機制」，就中柬安全合作和共同關心的安全議題加強溝通協調。加強反干涉、反分裂、防範抵禦「顏色革命」交流合作，維護兩國安全和社會秩序。雙方同意充分發揮兩軍合作機制作用，保持各層級團組交往，深化教育訓練、聯演聯訓、醫療衛勤、裝備技術等領域合作，加強多邊安全事務協調。柬方高度讚賞大陸支持「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」平穩運行，助力提升柬維護國家主權、安全和發展利益的能力。

在經濟上，聲明提及，雙方認為貿易投資限制措施衝擊經濟安全和國際貿易秩序，堅決反對貿易保護主義，致力於維護以世貿組織為核心、可預測、以規則為基礎，透明、非歧視、開放、包容的多邊貿易體制。

同時雙方同意發揮中柬鐵路合作機制作用，共同制定柬鐵路網總體規劃，確定重點合作項目。雙方同意加強商用飛機等交通基礎設施合作。大陸支持柬方按照可行、可持續的原則建設「扶南德佐綜合水利項目」（即運河）。雙方將加快商簽柬優質農食產品輸陸檢疫議定書，推動更多柬埔寨優質農食產品對陸出口。雙方同意共同打造安全、穩定的產業鏈供應鏈，雙方將擴大本幣在雙邊貿易和投資中的使用，支持符合條件的柬方商業銀行加入人民幣跨境支付系統，同意推進跨境二維碼互聯互通合作。

就兩岸議題，聯合聲明特別提到，「柬方重申恪守一個中國原則，聯合國大會第2758號決議權威性不容置疑和挑戰，承認世界上只有一個中國，強調中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力，堅決反對任何形式的『台灣獨立』，不同台灣發展任何形式的官方關係。柬方反對任何外部勢力利用台灣、涉疆、涉藏、涉港等問題干涉中國內政、圍堵遏制中國」。