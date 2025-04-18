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中美角力台灣問題成籌碼？ 學者：浮動在上升

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北威18日舉辦論壇「川普關稅戰 全球風暴」，（由左到右）外貿協會資深顧問李牮斯、文化大學社科院講座教授楊永明、台大財務金融系兼任教授劉憶如、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳以及萬寶投顧董事長朱成志出席分享。記者陳湘瑾／攝影
北威18日舉辦論壇「川普關稅戰 全球風暴」，（由左到右）外貿協會資深顧問李牮斯、文化大學社科院講座教授楊永明、台大財務金融系兼任教授劉憶如、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳以及萬寶投顧董事長朱成志出席分享。記者陳湘瑾／攝影

中美在貿易和科技領域持續角力，美中台關係也可能受此牽動。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳18日出席北威論壇「川普關稅戰 全球風暴」時指出，不敢說台灣問題會不會成為籌碼，但是浮動在上升。

針對美中台關係，張五岳表示，目前看兩岸關係，看台海兩岸沒有意義，只有美中太平洋兩岸才有意義，因此2025年兩岸基本判斷，要看四道平安閥是否變化，包括美中高層對話管道是否暢通、美台溝通對話與互信是否良好、兩岸官方是否能避免誤判防範意外，以及台灣國會朝小野大是否會發生變化。

他指出，可以看到台灣目前面臨三個問題，一是地緣政治變動，美中大國即將展開新型博弈；二是全球經濟變動，美國對盟邦的政經戰略優先次序已經改變；三是供應鏈變化，美國的全面關稅戰對台灣出口與全球的供應鏈都會產生影響，這些東西都是考驗臺灣。

值得注意的是，過去拜登時期的美中台三邊關係，拜登只對大陸打貿易戰和科技戰，從來沒有把科技跟貿易問題跟台灣問題掛鉤去跟大陸談；拜登沒有對台灣打貿易戰和科技戰，連當年台積電赴美投資設廠，美國都是想盡辦法提供66億美元補助台積電建廠。

但現在川普對大陸加大貿易戰和科技戰，張五岳指出，「台灣問題是不是籌碼，我不敢講，但是浮動在上升」，台灣問題變得比較浮動，美中台關係也會因此受3T（Trade、Taiwan、Technology）影響而變動。

張五岳續指，最大的改變是川普不僅對大陸打貿易戰和科技戰，也對台灣打貿易戰和科技戰，所以台積電跟上下游供應鏈跑不掉。對於台商來說，過去美國對大陸打貿易戰和科技戰，只要將出口到美國的部分離開大陸，找到替代性選擇即可，但現在就算到東南亞，美國也一定會進行圍堵。

台積電 川普 張五岳 拜登 美國 關稅

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