中美角力台灣問題成籌碼？ 學者：浮動在上升

中美在貿易和科技領域持續角力，美中台關係也可能受此牽動。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳18日出席北威論壇「川普關稅戰 全球風暴」時指出，不敢說台灣問題會不會成為籌碼，但是浮動在上升。

針對美中台關係，張五岳表示，目前看兩岸關係，看台海兩岸沒有意義，只有美中太平洋兩岸才有意義，因此2025年兩岸基本判斷，要看四道平安閥是否變化，包括美中高層對話管道是否暢通、美台溝通對話與互信是否良好、兩岸官方是否能避免誤判防範意外，以及台灣國會朝小野大是否會發生變化。

他指出，可以看到台灣目前面臨三個問題，一是地緣政治變動，美中大國即將展開新型博弈；二是全球經濟變動，美國對盟邦的政經戰略優先次序已經改變；三是供應鏈變化，美國的全面關稅戰對台灣出口與全球的供應鏈都會產生影響，這些東西都是考驗臺灣。

值得注意的是，過去拜登時期的美中台三邊關係，拜登只對大陸打貿易戰和科技戰，從來沒有把科技跟貿易問題跟台灣問題掛鉤去跟大陸談；拜登沒有對台灣打貿易戰和科技戰，連當年台積電赴美投資設廠，美國都是想盡辦法提供66億美元補助台積電建廠。

但現在川普對大陸加大貿易戰和科技戰，張五岳指出，「台灣問題是不是籌碼，我不敢講，但是浮動在上升」，台灣問題變得比較浮動，美中台關係也會因此受3T（Trade、Taiwan、Technology）影響而變動。

張五岳續指，最大的改變是川普不僅對大陸打貿易戰和科技戰，也對台灣打貿易戰和科技戰，所以台積電跟上下游供應鏈跑不掉。對於台商來說，過去美國對大陸打貿易戰和科技戰，只要將出口到美國的部分離開大陸，找到替代性選擇即可，但現在就算到東南亞，美國也一定會進行圍堵。