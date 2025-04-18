快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

陸籍人士補件喪失原籍證明 移民署官網提供申請書

中央社／ 台北18日電

移民署要求約1.2萬名在台灣定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，掀質疑聲浪。移民署今天表示，配合陸委會提出替代方案，於官網公布申請書等資料，21日起受理申請。

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，掀起質疑聲浪。大陸委員會（陸委會）16日召開例行記者會時表示，考量有些當事人短期內確實有補件困難，再增加2種情況可具結替代。

移民署今天以資料指出，基於兩岸「單一戶籍」的法律規範，近期通知以中國人身分且經核准來台灣定居設籍且未曾繳附喪失原籍證明的民眾，應於合理期限內補繳相關證明文件。

移民署表示，針對於兩岸條例在2004年3月1日修正施行前就來台定居設籍的相關對象，陸委會已於今年4月16日提出可申請改以具結方式替代6種類型，及可申請改以「延後赴陸辦理」3種類型，減免當事人舟車勞頓或時效壓力。

移民署指出，為配合陸委會提出補繳喪失原籍證明替代方案，已在移民署官網公布「通知繳附喪失原籍證明專區」的申請書、具結書及申請流程等文件，並滾動更新問答集圖卡等資訊。

此外，申請時間從4月21日起至6月30日止可受理，符合相關事由的民眾，把佐證文件親送至移民署各縣市服務站、紙本郵寄或傳送檔案至專案信箱等方式提出申請。

移民署表示，經受理後將採專案列管，並就審核結果以書面方式逐一回復申請人，且會依書面審核結果辦理。針對之前接獲反映陳情案，已加派人力逐案檢視，若符合相關事由，則據以審核，當事人免重新申請。

移民署指出，若有必要補正佐證文件或補充說明，將會主動通知辦理，民眾可放心，政府將以最大力量提供必要協助。

移民署 陸委會

延伸閱讀

陸配除籍通知書事件 申請延後與具結的受理時間出爐

內政部查30人頻繁往返台陸 劉世芳：19人已取消戶籍

陸配來台逾30年要繳除籍證明 她聲淚俱下批掌權者：公義在哪？

在台長大陸配二代也收移民署通知書 嘆「不知在陸有無戶籍」

相關新聞

數架B-1B轟炸機已抵日三澤基地 駐日美軍升級空中力量

澎湃新聞報導，繼宣布將派遣MQ-4C大型長航時無人機部署日本後，美空軍B-1B轟炸機抵達日本，這是近年來美軍罕見的軍事動...

中美角力台灣問題成籌碼？ 學者：浮動在上升

中美在貿易和科技領域持續角力，美中台關係也可能受此牽動。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳18日出席北威論壇「川普關稅戰...

首個「2+2」部長級會議 大陸與印尼外長防長21日開會

大陸周邊外交又有了新進展。大陸外交部18日宣布，將與印尼於21日在北京舉行雙邊首次外長防長「2+2」會議，雙方四位部長將...

大陸防長與越南防長會談 稱越方支持中國統一事業

大陸防長董軍日前訪問越南出席雙邊邊境友好交流活動，大陸國防部發布的消息顯示，在與越南防長潘文江會談時，越方表示「支持中國...

美孤立中國 擬施壓各國課「二級關稅」彭博：未必成功

美國傳出想以貿易談判迫使各國孤立中國，知情人士透露，美國可能要求多國對來自中國盟友國的進口產品課徵「二級關稅」，或實施其...

大陸武漢「航母樓」大改建 美媒：可能正在建造新航母

共軍現有3艘航母，而新航母的建造一直備受關注，美國媒體近日指出位於大陸湖北武漢的全尺寸陸基航母實驗設施正進行大規模改裝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。