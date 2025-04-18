大陸防長與越南防長會談 稱越方支持中國統一事業

大陸防長董軍日前訪問越南出席雙邊邊境友好交流活動，大陸國防部發布的消息顯示，在與越南防長潘文江會談時，越方表示「支持中國國家統一事業」。

據解放軍報，董軍16日至17日與潘文江共同主持「中越第九次邊境國防友好交流活動」並舉行會談。董軍說，中共中央總書記、大陸國家主席習近平剛剛成功對越南進行國事訪問，兩黨兩國領導人共同擘畫中越關係美好未來。兩軍要把準「同志加兄弟」關係定位，進一步增進戰略溝通，深化各層級各領域交往，提升邊境國防友好交流活動質效，不斷拓展務實合作。

潘文江則表示，當前越中關係發展勢頭良好，政治互信不斷加強。越方堅定奉行一個中國原則，支持中國國家統一事業。作為兩國關係重要組成部分，兩軍合作不斷深化、成效顯著。越方願同陸方攜手努力，打造更加務實的安全合作支柱。

而根據越南官媒越通社、越南國防部官網的通稿與報導，並未提到潘文江有指出「支持中國國家統一事業」。

不過日前習近平訪問越南，在15日發表的聯合聲明中，則有不少著墨。越方重申「堅定奉行一個中國政策，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。支持兩岸關係和平發展和中國統一大業，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，一貫支持不干涉他國內政原則。越方不同台灣發展任何形式的官方關係」。大陸與馬來西亞17日的聯合聲明中，馬方也表示「支持中國實現國家統一」。

此外，越通社報導還提及，在會談中，雙方就國際地區形勢及共同關心的問題交換了意見。潘文江強調，越南始終堅持獨立自主、和平、友好、合作與發展、外交關係多邊化、多樣化發展的外交路線；願與各國，尤其是周邊鄰國保持友好關係；一貫堅定奉行「四不」國防政策（不加入軍事聯盟、不與其他國結為軍事結盟對抗第三國、不允許外國在越南境內建立軍事基地或使用越南領土來對抗第三國、不使用武力或以武力相威脅作為）。

關於南海問題，越南堅定並堅持以和平方式解決該問題，遵守兩國高層領導的共識；遵守國際法，包括1982年《聯合國海洋法公約》、《南海各方行為宣言》；希望大陸與東協早日簽署實質性、有效的「南海行為準則」。潘文江並表示，2025年4月30日越南將在胡志明市隆重舉行南方「解放」（指越共消滅南越）、國家統一50周年，誠摯邀請董軍出席，也誠摯邀請大陸國防部派軍人參加閱兵活動。會談結束時，兩位防長共同見證了「越南社會主義共和國諒山省邊防部隊友誼國際口岸邊防站與中國廣西壯族自治區邊防部隊憑祥會談會晤站合作框架協議」簽約儀式。