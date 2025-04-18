大陸武漢「航母樓」大改建 美媒：可能正在建造新航母

共軍現有3艘航母，而新航母的建造一直備受關注，美國媒體近日指出位於大陸湖北武漢的全尺寸陸基航母實驗設施正進行大規模改裝，可能正在建造新航母，並且可能是核動力。

美國「戰區」網站（The War Zone）近日報導，指出最新的衛星照片顯示，湖北的「全尺寸陸基航母實驗設施」正進行大規模改裝，此舉表明，該航空母艦模型現在旨在代表類似於美國核動力航母福特號的布局。這可能與中共下一代更先進的國產航母設計配置相吻合。

4 月 6 日拍攝的武漢陸基航空母艦模型的衛星照片顯示了的變化，包括更大的整體飛行甲板寬度，以及重新設計並向後移動的艦島上層建築，就像福特號航空母艦一樣。

同時，最新拍攝的圖片，艏部甲板位置放置了若干各種飛機的模型，儘管看上去這些似乎由深色防水布覆蓋而相對不易識別，報導推斷稱，這其中至少有一個是殲-15系列艦載戰機模型，另一個看起來是殲-35隱形艦載機，以及空警-600艦載預警機模型，此外還進行無線電射頻和其他測試。

報導表示，位於武漢的這一設施此前曾被觀察到複製了001型和002型航母（即遼寧艦和山東艦）的艦島和滑躍甲板設計。隨後再次修改，移除了艏部的滑躍甲板結構，類比003型航母福建艦，現在這一輪大規模改造似乎正為中共下一代航母（或稱004型）做準備，新的004型航母很可能已經在建造當中，儘管具體使用何種動力仍不清楚，但已有傳聞稱將採用核動力，因此作為中共第一艘核動力航母，它將首次具有理論上的無限航程。

陸媒觀察者網指出，自福建號航母下水開展各類試驗以來，外界針對中共下一代航母的關注與猜測就與日俱增。在今年3月14日的例行發佈會上，大陸國防部新聞發言人張曉剛就針對「美方稱中國可能正在建造大型核動力航母」的外媒報導作出回應表示，相關媒體有關報導純屬猜測，「中國始終依據國家安全需要和裝備技術發展情況，綜合考慮航母建設問題」。