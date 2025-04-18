快訊

MLB／再幾個月…大谷翔平重返投手丘 總教練給出時間表

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸武漢「航母樓」大改建 美媒：可能正在建造新航母

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸新的航母情況一直受到美媒關注，圖為今年初大陸網傳的武漢陸基航母設施新照片。圖／取自微博@珠簾大寨主
大陸新的航母情況一直受到美媒關注，圖為今年初大陸網傳的武漢陸基航母設施新照片。圖／取自微博@珠簾大寨主

共軍現有3艘航母，而新航母的建造一直備受關注，美國媒體近日指出位於大陸湖北武漢的全尺寸陸基航母實驗設施正進行大規模改裝，可能正在建造新航母，並且可能是核動力。

美國「戰區」網站（The War Zone）近日報導，指出最新的衛星照片顯示，湖北的「全尺寸陸基航母實驗設施」正進行大規模改裝，此舉表明，該航空母艦模型現在旨在代表類似於美國核動力航母福特號的布局。這可能與中共下一代更先進的國產航母設計配置相吻合。

4 月 6 日拍攝的武漢陸基航空母艦模型的衛星照片顯示了的變化，包括更大的整體飛行甲板寬度，以及重新設計並向後移動的艦島上層建築，就像福特號航空母艦一樣。

同時，最新拍攝的圖片，艏部甲板位置放置了若干各種飛機的模型，儘管看上去這些似乎由深色防水布覆蓋而相對不易識別，報導推斷稱，這其中至少有一個是殲-15系列艦載戰機模型，另一個看起來是殲-35隱形艦載機，以及空警-600艦載預警機模型，此外還進行無線電射頻和其他測試。

報導表示，位於武漢的這一設施此前曾被觀察到複製了001型和002型航母（即遼寧艦和山東艦）的艦島和滑躍甲板設計。隨後再次修改，移除了艏部的滑躍甲板結構，類比003型航母福建艦，現在這一輪大規模改造似乎正為中共下一代航母（或稱004型）做準備，新的004型航母很可能已經在建造當中，儘管具體使用何種動力仍不清楚，但已有傳聞稱將採用核動力，因此作為中共第一艘核動力航母，它將首次具有理論上的無限航程。

陸媒觀察者網指出，自福建號航母下水開展各類試驗以來，外界針對中共下一代航母的關注與猜測就與日俱增。在今年3月14日的例行發佈會上，大陸國防部新聞發言人張曉剛就針對「美方稱中國可能正在建造大型核動力航母」的外媒報導作出回應表示，相關媒體有關報導純屬猜測，「中國始終依據國家安全需要和裝備技術發展情況，綜合考慮航母建設問題」。

中共 美國 航空母艦

延伸閱讀

AI六小龍 智譜拚2025年IPO

能辨毒菇 準確率90% 武漢2高中生研發App上架蘋果Store

JND Studio《劍星》伊芙、迅梓1/3模型出爐！經典服裝細節全還原

科博館聯手台大動物博物館辦展 一窺模型世界奧妙

相關新聞

大陸武漢「航母樓」大改建 美媒：可能正在建造新航母

共軍現有3艘航母，而新航母的建造一直備受關注，美國媒體近日指出位於大陸湖北武漢的全尺寸陸基航母實驗設施正進行大規模改裝，...

數架B-1B轟炸機已抵日三澤基地 駐日美軍升級空中力量

澎湃新聞報導，繼宣布將派遣MQ-4C大型長航時無人機部署日本後，美空軍B-1B轟炸機抵達日本，這是近年來美軍罕見的軍事動...

習近平會見柬首相：反對一切單邊霸凌行徑 堅決抵制陣營對抗

據新華社報導，大陸國家主席習近平昨17日晚間與柬埔寨首相洪瑪奈在金邊和平大廈舉行會談。兩國領導人一致同意攜手建構新時代全...

宋洪會…宋濤批台獨 洪秀柱：如高空走鋼絲

大陸國台辦主任宋濤十七日傍晚在江蘇省南京市與國民黨前主席洪秀柱會面，宋濤稱台海局勢複雜嚴峻，兩岸同屬一個中國，「我們有充...

陸使館批英政客 反華言論荒唐

法新社近期報導，上周末英國政府表示，將從陸資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司，且英國商業和貿易大臣雷諾茲稱，英國允許鋼鐵業落...

陸代表團訪巴西 討論兩洋鐵路

在大陸與美國關稅戰僵持之際，大陸派遣代表團訪問巴西，討論穿越巴西到秘魯錢凱港的「兩洋鐵路」，一旦這一工程實現，將使巴西及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。