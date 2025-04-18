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數架B-1B轟炸機已抵日三澤基地 駐日美軍升級空中力量

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
數架美軍B-1B轟炸機已飛抵日本三澤基地。圖／澎湃新聞
數架美軍B-1B轟炸機已飛抵日本三澤基地。圖／澎湃新聞

澎湃新聞報導，繼宣布將派遣MQ-4C大型長航時無人機部署日本後，美空軍B-1B轟炸機抵達日本，這是近年來美軍罕見的軍事動作。

澎湃新聞引述參考消息網4月16日的報導，美國太平洋空軍司令部官網消息稱，美國一支B-1B「槍騎兵」轟炸機編隊已經抵達日本三澤空軍基地。

報導稱，在部署B-1B轟炸機之前，美軍另一個軍機部署的消息也引發外界的高度關注——日本國防部長中谷元4月8日透露，美軍數架MQ-4C「海神」無人機將在未來幾週抵達沖繩本島的嘉手納空軍基地，以加強對日本週邊的情報收集、偵察和偵察活動。

大陸空軍專家傅前哨向澎湃新聞指出，美軍擔心失去空中優勢，近年來美軍正對西太平洋地區的空中力量進行最大規模的升級，駐日美軍則是升級計劃的重中之重，值得關注和警惕。

消息顯示，美空軍數架B-1B「槍騎兵」轟炸機於4月15日從德州戴斯空軍基地飛抵日本三澤基地，以支援太平洋空軍與盟友、夥伴和聯合部隊舉行的一系列演習，執行戰略威懾任務，加強「印太地區」的穩定。

據報導，3月末，美國與日本在防長級會談中重申，雙方將積極合作提高防務與威懾能力，加強在西南諸島的存在。

B-1B是上世紀80年代起裝備美國空軍的超音速轟炸機，低空時速達1335公里，與B-52和B-2並稱為美國三大戰略轟炸機。 B-1B戰略轟炸機目前雖不能搭載核武器，但速度飛快，從關島起飛後2小時內就能抵達平壤上空，是一款非常適合高速潛入投擲炸彈或發射飛彈的轟炸機。

報導稱，除了B-1B轟炸機，美軍近期也計畫在沖繩部署MQ-4C「海神」長航時無人偵察機。美軍曾在去年5至10月在該基地短期部署了兩架MQ-4C，但此次並未敲定期限。據日本政府相關人士稱，MQ-4C可能最快在本月內飛抵。

報導說，美軍派遣B-1B轟炸機到日本、MQ-4C無人機等軍機是美軍強化西太平洋地區的空中力量實力計畫的一部分。

美國《新聞周刊》3月9日刊文稱，美國正加強在中國附近的空中力量。

報導稱，4月3日至6日，數量不詳的F-35A和F-15E戰鬥機抵達嘉手納空軍基地，這標誌著美國空軍向太平洋部署了最新一批戰鬥機。

日本 空軍 美軍

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