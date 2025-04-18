習近平會見柬首相：反對一切單邊霸凌行徑 堅決抵制陣營對抗

據新華社報導，大陸國家主席習近平昨17日晚間與柬埔寨首相洪瑪奈在金邊和平大廈舉行會談。兩國領導人一致同意攜手建構新時代全天候中柬命運共同體，宣布2025年為「中柬旅遊年」。習近平指出，中柬兩國作為全球南方重要力量，要堅守和平、團結、合作的共同價值追求，反對一切單邊霸凌行徑，實踐真正的多邊主義。堅決抵制集團對立和陣營對抗。

洪瑪奈則表示，在單邊主義引發世界局勢動盪、多邊貿易體系受到衝擊的情況下，中國發揮了領導作用，為世界提供了寶貴的穩定性。柬方願同中方加強協調與配合，維持雙方共同利益。

習近平指出，中柬鐵桿友誼擁有深厚歷史累積、強大政治基礎、強大內生動力。無論國際風雲如何變化，兩國始終走在建構人類命運共同體前列。目前，世界百年變局加速演進，深化中柬命運共同體建設完全符合兩國人民根本利益。中國將一如既往支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，支持柬埔寨政府順利施政，並支持柬方在國際和區域事務中發揮更加重要作用。

他說，雙方要以建構新時代全天候中柬命運共同體為新起點，乘勢而上，繼續落實好新版中柬命運共同體行動計劃，加強團結合作，加快落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深化更高水平政治互信。

習近平強調，要用好中柬政府間協調委員會機制，辦好兩國外長、防長「2+2」戰略對話，加強黨際、立法機構等管道交往，攜手應對風險挑戰，維護雙方共同利益。中方願同柬方共享機會、共謀發展。雙方要大力推動高品質共建「一帶一路」合作。中國鼓勵更多中國企業赴柬投資，並向柬埔寨開放超大規模市場，進口更多柬埔寨優質農產品。

他並表示，雙方要採取更有力、更有效措施堅決打擊網賭電詐，維護社會穩定和區域國家正常交往秩序。

習近平指出，中柬兩國作為全球南方重要力量，要堅守和平、團結、合作的共同價值追求，反對一切單邊霸凌行徑，實踐真正的多邊主義。堅決抵制集團對立和陣營對抗，加強在東協、瀾湄合作等框架內協調合作，共同維護本地區來之不易的和平發展局面，為推動建構人類命運共同體貢獻力量。

洪瑪奈表示，中國是柬埔寨最可靠、最信賴的朋友。感謝中方大力支持柬埔寨經濟發展和維護獨立自主。柬方堅定奉行一個中國政策，支持中國維護主權和領土完整。柬埔寨堅定對華友好，願與中方保持高層交往，加強戰略安全合作，深化鐵桿友誼。

他表示，中國是柬埔寨最大的貿易夥伴和第一大投資來源國，柬方願同中方加強經貿、投資、產業鏈供應鏈、農業、基礎建設等領域合作，共同打擊網賭電詐；加強教育、文化等人文領域交流，辦好「柬中旅遊年」。

洪瑪奈說，柬方高度讚賞中國在國際和區域事務中發揮的積極作用，支持習近平主席提出的建構人類命運共同體理念、三大全球倡議和共建「一帶一路」合作。在單邊主義引發世界局勢動盪、多邊貿易體系受到衝擊的情況下，中國發揮了領導作用，為世界提供了寶貴的穩定性。柬方願同中方加強協調與配合，維持雙方共同利益。