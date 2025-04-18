陸下周開安理會 譴責美關稅霸凌

面對持續升級的關稅戰，路透報導，大陸將於下周召開非正式的聯合國安全理事會會議，以譴責美國進行霸凌行為，藉以指控其「給全球和平與發展努力投下陰影」，主要原因是美國將關稅武器化。

路透報導，上述這場會議將在廿三日舉行，中方邀請聯合國全部一百九十三個會員國出席。根據這場非正式會議的「概念說明」文件，稱討論議題為「單邊主義與霸凌對國際關係的影響」。

上述概念說明還指出，「所有國家，尤其是發展中國家，都是單邊主義與霸凌行徑的受害者」，美國將關稅武器化，作為極限施壓工具，嚴重違反國際貿易規則，且對世界經濟及多邊貿易體系造成嚴重衝擊及震盪，為全球和平與發展的努力蒙上陰影。

大陸外交部發言人林劍昨下午在例行記者會回應媒體提問時表示，近期美國罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，打著「對等公平」旗號濫施關稅，嚴重衝擊全球的經濟秩序和多邊貿易體制，損害各國利益福祉，也為聯合國和多邊主義事業帶來前所未有的困難和挑戰。