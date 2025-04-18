黃仁勳17日赴陸 晤貿促會長

紐約時報十六日報導，川普政府正在考慮採取懲罰措施，阻止中國大陸人工智慧（ＡＩ）公司DeepSeek購買美國技術，也討論是否要禁止美國人使用DeepSeek服務。彭博社另報導，美國聯邦眾議院一個跨黨派委員會已發函要求輝達解釋其晶片為何流向DeepSeek。

川普政府近日再採取行動，限制輝達將「降規版」ＡＩ晶片H20賣給大陸。輝達執行長黃仁勳昨現身北京，與中國貿促會會長任鴻斌會談。大陸央視新聞報導，黃仁勳表示，美國政府加強晶片出口管制已對輝達業務產生重大影響，輝達將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。

除了輝達與超微降規版ＡＩ晶片遭美國納入出口管制，英國金融時報報導，美國晶片大廠英特爾也已告知中國大陸客戶，需要取得許可證才能銷售部分先進ＡＩ處理器。

大陸推出低成本ＡＩ模型DeepSeek，撼動ＡＩ生態系。美國政府採取步驟打擊這家大陸新創公司，阻止輝達晶片供應DeepSeek。輝達ＡＩ晶片一直是美國出口管制關鍵焦點，美國想避免最先進晶片買到大陸，以在ＡＩ競賽保持領先。

美國眾議院美國與中共競爭特別委員會在報告中提到，「委員會已正式發函輝達，要求輝達解釋向中國與東南亞的銷售，以便審查再出口限制下，晶片是否或如何最終幫助DeepSeek的ＡＩ模型」。該委員會將評估，輝達是否故意提供DeepSeek開發ＡＩ的關鍵技術，這可能違反美國規定。

彭博社報導，眾院報告引述輝達公司文件指出，DeepSeek與北京政府利益的聯繫「顯著」。

議員聲稱，DeepSeek創辧人梁文鋒與避險基金幻方量化共同控制這家公司，構成一個「整合生態系統」，DeepSeek與政府相關硬體分銷商及大陸研究機構之江實驗室有關聯。

委員會表示，他們的調查發現DeepSeek使用「數以萬計晶片」，該公司獲取這些晶片時可能避開了美國出口管制。議員們引述分析公司SemiAnalysis的資訊表示，DeepSeek至少有六萬個輝達處理器，還訂購了「數千個」輝達H20晶片。

輝達十六日發出聲明表示，在涉及美國出口限制時，該公司「嚴格遵守政府指示」。輝達說，就新加坡而言，其「產品被運往包括美國和台灣在內的其他地點，而不是中國」。