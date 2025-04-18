習近平出訪東南亞 分析指關稅變化關鍵是與美談判

中央社／ 上海17日電

中國國家主席習近平正在東南亞訪問，因美國關稅戰更受關注。上海學者分析，東協成員國先前已決定不會對美國對等關稅採取任何報復措施，所以不會和中國一起抵制美國，它們對中、美都不想得罪。

習近平14日至18日訪問越南馬來西亞和柬埔寨。這3個國家在美國總統川普2日宣布的「對等關稅」中，分別被加徵46%、24%和49%的高額關稅，隨後川普宣布有90天先降關稅降到10%。而中國因為堅決反制美國，目前對美國輸入產品已加徵125%的關稅，美國對中國則加徵最多到245%的關稅。

上海國際關係學者沈丁立告訴中央社記者，這次對3國的國是訪問早在去年就要開始準備，只是正好撞上美國的關稅戰，如果能「順便」推動越南、馬來西亞、柬埔寨等國不要跟美國走得太近，對中國也是有利的。

不過，東南亞國家協會成員國經濟部長10日透過視訊會議已同聲承諾，不會對美國祭出的全面性關稅採取任何報復措施，並且強調他們已準備好展開談判。

沈丁立說，所以東協國家不可能和中國「合作」用高額關稅去抵制美國，儘管在今天公布的中國與馬來西亞聯合聲明中，提到「反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制」，但不會改變東協已有的共識。

他說，如果中國廠商純粹是把貨物換個標籤就從轉運越南等地出口，那這條路目前等於是堵死了。但還有很多中國公司使用了當地的零部件、勞動力等，等於是中越合作，對越南帶來了附加值，這些產品的出口不僅為中國公司賺錢、也讓越南方面得到利益。

路透社14日報導，一份越南政府部門文件顯示，越南已要求企業加強對商品和材料原產地的管控，並打擊欺詐行為。華盛頓此前對印有「越南製造」標籤的中國商品銷往美國表示擔憂。

紐約時報報導指出，中國是越南農產品的重要市場，而越南則從中國進口大量原材料，用於工廠的出口生產。越南銷往美國市場的服裝中，有60%到90%的原材料來自中國。同時，美國是越南的最大出口市場。

沈丁立說，就看越南怎麼平衡，它同時希望擴大對中國和美國的出口，但會更在乎美國的市場。美方和越南談判時一定也會給予降低關稅的好處，但有可能取決於越南如何對待中國。

就在習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19日起將以中國商飛的客機執行兩條國內航線。這顯示出越南也努力與中國處理好關係。

有關未來中國與東南亞的設廠投資以及轉出口至美國的情況，仍取決於這些東南亞國家與美國接下來的關稅談判。

美國 越南 馬來西亞

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