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陸使館批英政客 反華言論荒唐

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

法新社近期報導，上周末英國政府表示，將從陸資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司，且英國商業和貿易大臣雷諾茲稱，英國允許鋼鐵業落入中國之手是「天真的」。對此，陸駐英使館十六日表示，有英國個別政客就英國政府接管英國鋼鐵公司「發表反華言論」荒唐可笑，「反映他們傲慢、無知和扭曲心態」。

法新社先前報導，上述英國鋼鐵公司工廠雇用上千名員工，也是英國最後一間生產原鋼的工廠，為建築業、鐵路等產業生產鋼鐵。敬業集團二○二○年買下英鋼，表示已投資逾十二億英鎊維持運作，但每天仍虧損約七十萬英鎊；三月底敬業集團宣布關閉該廠房，但英國國會十二日緊急通過法案、阻止該廠關閉，隨後宣布政府將接管該公司，且不排除將其收歸國有。

據陸駐英使館公眾號消息，使館發言人十六日就上述問題回應指，敬業集團是一家中國民營企業，基於市場原則在英國商業投資、自主經營企業；英鋼在敬業二○二○年收購前就已多年虧損，二○一九年進入破產清算階段；敬業接管後對英鋼注入巨額資金，使公司得以維持至今。「如果不是這家中國企業介入，英鋼工人可能早已面臨失業風險。」

該發言人說，陸企在英為當地經濟做出貢獻。據不完全統計，在英陸企對英經濟貢獻超過一千一百五十億英鎊，創造工作近六萬個。

失業 英國

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