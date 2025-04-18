宋洪會…宋濤批台獨 洪秀柱：如高空走鋼絲

大陸國台辦主任宋濤十七日傍晚在江蘇省南京市與國民黨前主席洪秀柱會面，宋濤稱台海局勢複雜嚴峻，兩岸同屬一個中國，「我們有充分的信心和能力來應對台海形勢和外部形勢的變化」。

洪秀柱此行南京目的有二：一是慶祝紀念抗戰勝利八十周年，二是紀念孫中山先生逝世一百周年。

宋濤在金陵飯店會見洪秀柱，他首先轉達大陸國家主席習近平對洪秀柱的親切關注。同時指出，當前世界百年未有的大變局在加速演進，台海的形勢複雜嚴峻，但是兩岸同胞一家人走親走近的共同願望沒有改變，兩岸都是中國人的基本法理事實沒有改變，祖國統一的大勢，沒有改變。

宋濤表示，民進黨當局盲目堅持台獨立場、倚外謀獨，搞台獨挑釁賣台引戰必定失敗，台獨分子必遭懲處。他並強調，「我們願意在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，與台灣同胞一道維護台海和平，推動兩岸的交流合作，深化兩岸融合發展，共同推進祖國統一大業和民族的偉大復興。」

洪秀柱稱，台獨在台灣等於一個人在高空走鋼絲，並稱台獨分子走絕路不要拖二千三百萬人一起下水。她說，今年是抗戰勝利八十周年，兩岸都有抗日經驗，台灣因為清朝馬關條約割讓給日本，台灣並因此抗日廿年，她反問，「台灣如果不是中國的，那麼清朝中國怎麼割讓台灣呢？」