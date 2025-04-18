陸代表團訪巴西 討論兩洋鐵路

在大陸與美國關稅戰僵持之際，大陸派遣代表團訪問巴西，討論穿越巴西到秘魯錢凱港的「兩洋鐵路」，一旦這一工程實現，將使巴西及其鄰國繞過傳統的大西洋航運路線，大幅縮短運輸時間並降低大豆、牛肉和穀物等農產品出口的物流成本。

港媒南華早報昨天報導，大陸交通部與國鐵集團的十一名官員正在訪問巴西，討論重大基礎設施項目，包括連接巴西與秘魯錢凱港的鐵路項目。巴西規畫部協調秘書維拉韋德指出，此次會晤是去年十一月大陸國家主席習近平訪問巴西締結協議的後續發展，當時雙方將巴西與太平洋一體化確立為中巴關係四大戰略支柱之一。

根據巴西總統府行政辦公室介紹，代表團於十一日開始為期七天的訪問，期間參觀巴西各地的多個項目，並表示有興趣投資「兩洋走廊」（或稱兩洋鐵路），後者是一條連接巴西和太平洋的籌畫中的交通路線，也是目前巴西政府力推的「南美一體化」之關鍵環節。

人民網曾報導，兩洋鐵路總長約五千公里，需要新建約三千公里，其餘為既有線路。一旦實現，該走廊將使巴西及其鄰國繞過傳統的大西洋航運路線，大幅縮短運輸時間並降低大豆、牛肉和穀物等農產品出口物流成本。該計畫對於大陸承建的秘魯錢凱港之成功也至關重要，將幫助北京減少對巴拿馬運河的依賴。

此外，大陸代表團十七日到訪由大陸農業國企中糧國際斥資擴建的桑托斯港，預計將在明年啟用，屆時每年將能處理多達一四五○噸農產品，包括大豆、玉米和糖。

另據巴西新聞網站「G1」十五日報導，巴西本周將接待由大陸農業農村部高層人員代表團，雙方將舉行會談。巴西官員透露，會談將重點討論巴西大豆和牛肉等農產品的出口，以及「如何解決美國關稅留下的缺口」。