中馬聯合聲明 反對肆意加徵關稅

大陸國家主席習近平十七日上午結束馬來西亞訪問，中馬兩國發布聯合聲明指，雙方反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制。聲明還稱，馬來西亞重申堅定奉行「一個中國政策」，「不支持任何台獨主張」。

新華社報導，聯合聲明內容聚焦加強戰略協作、深化發展對接、拉緊民心紐帶、維護南中國海和平穩定和開展多邊協作等方面。聲明提到，雙方將攜手推動普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制。雙方承諾維護一個基於規則、非歧視、開放、公平、包容、平等和透明的、以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

針對南海，聲明稱，雙方強調維護南中國海和平、安全與穩定的重要性，同意依照包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，通過友好磋商和談判以和平方式解決爭議。根據聲明，兩國呼籲各方保持克制，避免採取使南中國海局勢複雜化或緊張升級的舉動，並一致認為，非直接相關方的介入可能適得其反。

聲明指，將進一步深化發展戰略對接，圍繞數字經濟、綠色經濟、藍色經濟、旅遊經濟四大重點領域，拓展未來經濟合作，並支持經貿合作區高質量發展，為兩國企業提供更加優越的營商環境。

聯合聲明還提到，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整，並支持彼此為促進國家團結、穩定、發展、繁榮所做的努力。

馬來西亞重申兩國領導人於一九七四年五月卅一日簽署的聯合公報（建交公報）原則，堅定奉行「一個中國政策」，「承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張。」