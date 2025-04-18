快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

罷免雙吳連署疑涉偽造文書 北檢聲押禁見黃呂錦茹4人

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平抵柬埔寨 籲重拳打擊網路詐騙

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國家主席習近平（左）昨天到訪柬埔寨，與老朋友、參議院議長（前首相）洪森（右）相談甚歡。（法新社）
大陸國家主席習近平（左）昨天到訪柬埔寨，與老朋友、參議院議長（前首相）洪森（右）相談甚歡。（法新社）

大陸國家主席習近平今年首度出訪選在東南亞，昨天前往最後一站柬埔寨，習近平在柬媒撰文呼籲加強反干涉、反分裂、防範抵禦「顏色革命」交流合作、重拳打擊電信網路詐騙等犯罪活動；他也在與柬國高層會晤時強調，貿易戰破壞多邊貿易體制，也衝擊世界經濟秩序。

習近平昨天上午搭機自馬來西亞飛抵柬埔寨金邊，柬埔寨國王西哈莫尼率多位高層親自前往機場迎接，規格遠高於九年前的訪問，大陸官媒CGTN記者團指出，這是西哈莫尼登基以來首次親自迎接外國元首。習近平並在「柬華日報」等柬媒發表文章，強調雙方要堅決反對外部勢力干涉內政、挑撥離間、破壞中柬友好，共同維護政治安全。要加強反干涉、反分裂、防範抵禦「顏色革命」交流合作，深化聯演聯訓等合作，重拳打擊電信網路詐騙等犯罪活動，為兩國發展營造安全環境。

此前柬埔寨警方甫於三月底破獲一處電信詐騙據點，逮捕一七九名台籍嫌犯與七名陸籍嫌犯，並移交給大陸。柬埔寨外交部十五日發表聲明稱，遣返措施係依柬埔寨現行法律程序及雙邊協議，並指柬國政府堅定奉行「一個中國」政策。

習近平昨天抵達金邊後分別與西哈莫尼國王、莫尼列太后、參議院議長（前首相）洪森會見，且與柬埔寨首相洪瑪內會談。

習近平在和洪森會見時強調，雙方要用好新設立的外長防長「二加二」戰略對話機制，強化戰略協作。

他還指出，歷史證明，世界多極化、經濟全球化、文明多樣化的時代潮流不可阻擋，單邊主義和霸權主義不得人心，沒有哪個國家願意退回到封閉的孤島，貿易戰破壞多邊貿易體制，也衝擊世界經濟秩序。各國要團結起來，把國家安全和發展主導權牢牢掌握在自己手中。他重申，大陸將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，深化同周邊國家友好合作。

洪森則稱，柬方堅定奉行一個中國政策，支持大陸在台灣等問題的立場，同時指出，兩國決定構建「新時代全天候命運共同體」，將百尺竿頭更進一步，柬方願與大陸「加強戰略安全合作」，擴大雙邊貿易、深入打擊網賭電詐。

洪馬內則在和習近平會談後於臉書貼文指出，雙方簽署了投資、貿易等多領域共卅七份合作文件。

柬埔寨 習近平 馬來西亞

延伸閱讀

習近平會柬埔寨參院議長 強調貿易戰破壞多邊貿易體制

誰先屈服？美中關稅戰升溫 前大摩亞洲區主席：無人能贏的惡性競爭

習近平訪柬前投書柬媒 倡兩國合作「重拳打擊電信詐騙犯罪活動」

川普還在等電話！他看笑「中國好像不急」 網酸：人家根本不想鳥你

相關新聞

習近平抵柬埔寨 籲重拳打擊網路詐騙

大陸國家主席習近平今年首度出訪選在東南亞，昨天前往最後一站柬埔寨，習近平在柬媒撰文呼籲加強反干涉、反分裂、防範抵禦「顏色...

中馬聯合聲明 反對肆意加徵關稅

大陸國家主席習近平十七日上午結束馬來西亞訪問，中馬兩國發布聯合聲明指，雙方反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿...

陸代表團訪巴西 討論兩洋鐵路

在大陸與美國關稅戰僵持之際，大陸派遣代表團訪問巴西，討論穿越巴西到秘魯錢凱港的「兩洋鐵路」，一旦這一工程實現，將使巴西及...

宋洪會…宋濤批台獨 洪秀柱：如高空走鋼絲

大陸國台辦主任宋濤十七日傍晚在江蘇省南京市與國民黨前主席洪秀柱會面，宋濤稱台海局勢複雜嚴峻，兩岸同屬一個中國，「我們有充...

陸使館批英政客 反華言論荒唐

法新社近期報導，上周末英國政府表示，將從陸資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司，且英國商業和貿易大臣雷諾茲稱，英國允許鋼鐵業落...

黃仁勳17日赴陸 晤貿促會長

紐約時報十六日報導，川普政府正在考慮採取懲罰措施，阻止中國大陸人工智慧（ＡＩ）公司DeepSeek購買美國技術，也討論是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。