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陸配除籍通知書事件 申請延後與具結的受理時間出爐

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會17日晚間說明，內政部移民署及所屬各地服務站訂自4月21日起至6月30日止，受理改以具結或延後期限之申請。（圖／截自內政部移民署「通知繳附喪失原籍證明專區」）
陸委會17日晚間說明，內政部移民署及所屬各地服務站訂自4月21日起至6月30日止，受理改以具結或延後期限之申請。（圖／截自內政部移民署「通知繳附喪失原籍證明專區」）

移民署月初發出1.2萬份通知書給陸配與陸配二代，要求3個月內補繳除籍證明，由於爭議不斷，陸委會已宣布放寬到六類人士可以具結、三類人士可以延後補繳，而相關措施的受理時間已經公布，將自4月21日起至6月30日止。

大陸委員會17日晚間指出，有關原籍中國大陸人士來台設籍定居者需繳附喪失原籍證明，個案當事人倘確有窒礙難行致無法赴陸辦理相關證件，內政部移民署及所屬各地服務站訂自4月21日起至6月30日止，受理改以具結或延後期限之申請。該署並在其全球資訊網「通知繳附喪失原籍證明專區」公告受理流程圖、申請書、具結書等資料，歡迎有需求民眾多加利用。

陸委會說明，請當事人務必在申請期限內，依移民署公布之申請表單下載填寫完竣，採親送、紙本郵寄或電郵（專案信箱NIA2025@immigration.gov.tw）方式提出。移民署受理申請後將採專案列管，並就審核結果以書面方式逐一回復申請人，請申請人耐心等候，並依書面審核結果辦理後續事宜。

最後陸委會強調，當事人如不符合具結或延期資格，惟有其他窒礙難行之處，只要當事人有意願配合法律要求，不管遇到何種困難都可反映，政府一定會盡最大可能協助民眾排除障礙，也會考量個案狀況適度延長辦理期限，以協助當事人最終完成放棄中國大陸身分之作業程序。

根據移民署官網「通知繳附喪失原籍證明專區」17日更新的說明，受理日期自4月21日起至6月30日止，移民署收受申請書，進行審認，必要時請民眾補正佐證文件，或會商相關機關實質審查，若是同意具結與寬限，申請人都需要在1個月內繳納具結書，若是不同意，則須按照原本的要求，於3個月內繳附喪失原籍證明。

移民署提供的具結書範本（114年4月21日版），則有附上紅色字體標註的權利義務事項，提醒「法律責任」。

相關內容提到，「本人認知政府雖提供『具結方式』替代或『延後赴陸辦理』暫行替代措施，惟本人如確實具有中國大陸身分，在未放棄前，依法已不能保有中華民國公民完整權利，並受到我國法律所定限制或禁止事項（例如任職軍公教、登記為公職候選人…等）之規範，也無法因本次具結而免除法律義務，並確認以下『具結方式』替代或『延後赴陸辦理』等具結內容，均確實無誤，如有不實，願負法律責任」。

法律 移民署

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