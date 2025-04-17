習近平會柬埔寨參院議長 強調貿易戰破壞多邊貿易體制

正在柬埔寨訪問的大陸國家主席習近平，17日與柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森會見時強調，雙方要用好新設立的外長防長「2+2」戰略對話機制，強化戰略協作，習近平還指出，歷史證明，世界多極化、經濟全球化、文明多樣化的時代潮流不可阻擋，單邊主義和霸權主義不得人心，沒有哪個國家願意退回到封閉的孤島，貿易戰破壞多邊貿易體制，也衝擊世界經濟秩序。

據央視新聞，習近平17日下午與洪森在金邊和平大廈舉行會見。習近平指出，大陸相信柬埔寨國家發展振興之路一定會越走越寬廣，將一如既往支持柬埔寨人民黨帶領柬埔寨人民保持國家穩定和經濟發展，支持柬埔寨在地區和國際舞台上發揮更重要作用。雙方要用好新設立的兩國外長防長2+2戰略對話機制，強化戰略協作，密切各領域務實合作，開展好柬埔寨工業發展走廊和魚米走廊建設，能源交通等領域合作，讓柬埔寨更多分享大陸發展機遇。

習近平還提到，歷史證明，「世界多極化、經濟全球化、文明多樣化的時代潮流不可阻擋，單邊主義和霸權主義不得人心」，沒有哪個國家願意退回到封閉的孤島，貿易戰破壞多邊貿易體制，也衝擊世界經濟秩序。他呼籲各國要團結起來，把國家安全和發展主導權牢牢掌握在自己手中，大陸將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，深化同周邊國家友好合作。

洪森則柬方堅定奉行一個中國政策，支持大陸在台灣、涉疆、涉藏等問題提上的立場，「反對任何勢力干涉中國內政」。他並指，柬中之間有著鐵杆友誼，兩國決定構建「新時代全天候命運共同體」，將百尺竿頭更進一步。柬方願與大陸「加強戰略安全合作」，擴大雙邊貿易，歡迎更多大陸企業赴柬投資，推動深化人文交流，深入打擊網賭電詐。

另外對於先前傳出已經停工荒廢的「德崇扶南運河」，據柬中時報報導，習近平在會晤中重申大陸全力支持柬埔寨「德崇扶南運河」項目，該項目將有效提升柬埔寨水路運輸能力，於去年8月5日正式啟動，連接柬埔寨內陸河流與海洋，全長180公里，設有兩條航道。運河連接白馬省海港與幹拉省錫安縣金邊港，途經白馬、貢布、茶膠及幹拉四省，總投資預計達17億美元。