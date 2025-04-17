二月隨花蓮團赴港女子涉嫌洗錢案件 押後五月底審

一名台灣陳姓女子，二月隨「台灣國民黨團及花蓮縣政府人員等來港參加活動」，遭揭發疑牽涉多年前的一宗電話騙案中協助洗黑錢。案件17日在香港西九龍裁判法院再次聆訊，法官將案件押至五月底再審，陳女繼續還押。

法庭文件說，台灣國民黨立院黨團總召傅崐萁及花蓮縣政府人員等人，今年二月到香港參與旅遊博覽會。一名隨團台灣女子入境時被捕，被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

案件17日在香港西九龍裁判法院再提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至5月30日，以待控方索取港府律政司法律意見。

現年55歲的被告陳慧芝，報稱從事業務發展，被控於2019年12月19日在香港某處知道或有合理理由相信某項財產，即某在中國銀行（香港）有限公司所持名下帳戶總額美金1萬5千元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。今年二月，陳女持台灣護照進入香港後被捕。

香港法庭17日安排國語翻譯到庭協助被告。辯方不反對押後案件，指被告無保釋申請，並放棄八天覆核權。裁判官裁判官王證瑜批准，將案件押後至5月30日，被告續還押。