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4艘大陸海警船侵擾金門海域 海巡部署巡防艇驅離

中央社／ 金門17日電

4艘中國海警船今天下午侵擾金門海域，海巡調動巡防艇監控驅離；海巡署金馬澎分署表示，中國灰色地帶侵擾行動不斷，經統計中國海警自去年2月至今已襲擾金門水域達69次。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，今天下午2時許偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，立即調動巡防艇能量，並前推至限制水域線上部署對應。

下午2時50分，中國海警「14515」、「14603」、「14608」及「14609」4艘船，自金門外海航近金門南方海域，並自料羅東方、東南方及翟山西南方3處分別航入金門水域，海巡預置4艘巡防艇，立即快速部署對應及併航監控，並透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午5時航出金門限制水域。

海巡署金馬澎分署表示，中國灰色地帶侵擾行動不斷，經統計，自去年2月至今中國海警已襲擾金門水域達69次，金馬澎分署及第12巡防區持續強化相關監偵、反應及部署能力，並秉持執法立場周全應對，確保國家安全。

海巡署 金門

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