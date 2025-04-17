台灣女子在港涉洗黑錢案被捕 案件5月再訊

一名陳姓台灣女子2月抵達香港後因涉嫌洗黑錢被捕，今天再度出庭受審，法官宣布押後至5月30日處理，並裁定被告需要收押，不准保釋。

明報網站今天報導，被告被帶到西九龍裁判法院聆訊，但裁判官應控方申請，押後處理案件，以待控方索取律政司的法律意見。

被告上月初首度出庭，當時法官也是押後處理。

報導表示，被告名叫陳慧芝，55歲，持台灣護照，被控於2019年12月19日「在香港某處知道或有合理理由相信某項財產，即某在中國銀行（香港）有限公司所持名下帳戶總額美金1.5萬元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產」。

據台灣媒體早前的報導，台灣立法委員傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚2月帶團來港促銷觀光，陳慧芝為同行成員之一，而她本人是新光兆豐休閒農場業主。陳慧芝抵港後被捕。

據了解，陳慧芝涉案控罪是「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，大致就是涉及洗黑錢或處理不明來歷財產。

一般來說，此類案件涉及警方查獲非法金錢，在銀行帳戶持有人無法合理解釋金錢來源之後，就會凍結帳戶，甚至提出控罪。銀行帳戶持有人可能知道或不知道金錢的來源，但在沒有合理解釋之下，警方就會刑事起訴對方。

按照香港法律，裁判法院處理較輕微的案件，刑期在2年以下。