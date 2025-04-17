快訊

親赴北檢管制區聲援 蔣萬安喊話「推動倒閣」：今晚個人行為我承擔

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

台灣女子在港涉洗黑錢案被捕 案件5月再訊

中央社／ 香港17日電

一名陳姓台灣女子2月抵達香港後因涉嫌洗黑錢被捕，今天再度出庭受審，法官宣布押後至5月30日處理，並裁定被告需要收押，不准保釋。

明報網站今天報導，被告被帶到西九龍裁判法院聆訊，但裁判官應控方申請，押後處理案件，以待控方索取律政司的法律意見。

被告上月初首度出庭，當時法官也是押後處理。

報導表示，被告名叫陳慧芝，55歲，持台灣護照，被控於2019年12月19日「在香港某處知道或有合理理由相信某項財產，即某在中國銀行（香港）有限公司所持名下帳戶總額美金1.5萬元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產」。

據台灣媒體早前的報導，台灣立法委員傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚2月帶團來港促銷觀光，陳慧芝為同行成員之一，而她本人是新光兆豐休閒農場業主。陳慧芝抵港後被捕。

據了解，陳慧芝涉案控罪是「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，大致就是涉及洗黑錢或處理不明來歷財產。

一般來說，此類案件涉及警方查獲非法金錢，在銀行帳戶持有人無法合理解釋金錢來源之後，就會凍結帳戶，甚至提出控罪。銀行帳戶持有人可能知道或不知道金錢的來源，但在沒有合理解釋之下，警方就會刑事起訴對方。

按照香港法律，裁判法院處理較輕微的案件，刑期在2年以下。

裁判 財產 香港

延伸閱讀

報復關稅香港出招了… 即起停收寄美平郵小額包裹 4/27停收空郵包裹

「美方霸凌無理、濫施關稅」 香港即起停收寄美「含貨品郵件」

19歲女遭綁架餵藥！7天內被23男性侵 9人落網包括性犯罪集團頭目

夏寶龍：美國不是要我們的稅 是要我們的命！

相關新聞

宋濤會洪秀柱：有充分信心跟能力應對台海、外部變化

大陸國台辦主任宋濤17日傍晚在江蘇省南京市金陵飯店與國民黨前主席洪秀柱進行會面，宋濤稱台海局勢複雜嚴峻，並說兩岸同屬一個...

關稅戰 陸商務部對美喊話：對進行經貿磋商持開放態度

美中關稅戰遲遲未見滅火之勢，雙方僵持不下。針對兩國是否在相關工作層面展開溝通，大陸商務部今（17）日表示，中方與美方對口...

陸將在聯合國談美關稅問題 陸外交部：支持國際社會討論

路透報導，大陸將在下周召集聯合國安理會非正式會議，討論美國加徵關稅的問題。大陸外交部指，美國濫施關稅嚴重衝擊全球經濟秩序...

陸外交部：肯亞總統魯托下周訪問大陸

東非國家肯亞總統魯托（William Ruto）將於下周訪問中國大陸。大陸外交部發言人17日在官網表示，應大陸國家主席習...

陸農業農村部前部長唐仁健 遭提起公訴

大陸最高人民檢察院官網17日消息指，吉林檢察機關依法對農業農村部前部長唐仁健涉嫌受賄案提起公訴。大陸京報網「清風北京」指...

中在關稅戰人事備戰 李成鋼任貿易談判代表

值中美貿易戰愈演愈烈之際，中國官方發布由常駐世界貿易組織代表李成鋼接替王受文，擔任正部長級的中國商務部國際貿易談判代表，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。