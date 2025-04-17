宋濤會洪秀柱：有充分信心跟能力應對台海、外部變化

大陸國台辦主任宋濤17日傍晚在江蘇省南京市金陵飯店與國民黨前主席洪秀柱進行會面，宋濤稱台海局勢複雜嚴峻，並說兩岸同屬一個中國，「兩岸同胞都是中國人的基本法理事實沒有改變，祖國統一的大勢，沒有改變」，「我們有充分的信心和能力來應對台海形勢和外部形勢的變化」。洪秀柱則憤稱，台獨在台灣等於一個人在高空走鋼絲，並稱台獨分子走絕路不要拖2,300萬人一起下水。

宋濤首先轉達大陸國家主席習近平對洪秀柱的親切關注。同時指出，當前世界百年未有的大變局在加速演進，台海的形勢複雜嚴峻，但是兩岸同胞一家人走親走近的共同願望沒有改變。

宋濤表示，民進黨當局盲目堅持台獨立場、倚外謀獨，搞台獨挑釁賣台引戰必定失敗，台獨分子必遭懲處。並強調「我們願意在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，與台灣同胞一道維護台海和平，推動兩岸的交流合作，深化兩岸融合發展，共同推進祖國統一大業和民族的偉大復興。」

洪秀柱說，目前到處都是軍事衝突、種族滅絕的訊息，還有貿易戰、金融戰、關稅戰打得正激烈，把整個世界的秩序全搞亂，弄得全世界人心惶惶，所以她今天於南師大演講便提及如何以中華文化做基礎，面對西方各文化，如何保持自身文化自信。並特別提出禮運大同篇與習近平先前提出的三大倡議做一個呼應。

洪秀柱說，今年是抗戰勝利80周年，她特別提到兩岸都有抗日經驗，大陸80周年抗日勝利，其實台灣也一樣，台灣因為清朝馬關條約割讓台灣給日本，並因此抗日20年，她反問，「台灣如果不是中國的，那麼清朝中國怎麼割讓台灣呢？」

面對台灣內部現狀，洪秀柱遺憾並表示感到非常氣憤說道，好好的一個局面，兩岸一家親你來我往，而現在台獨分子在台灣這樣搞，等於一個人自己在高空走鋼絲，「你要走絕路，不要拖著2,300萬人跟著你一起走」，所以認為絕對不能台獨，兩岸一定要攜手並進，共同謀求兩岸的發展，兩岸的未來的和平統一。

洪秀柱說，年輕人要更努力，「上一代人給了我們這麼一個歲月靜好的時代，你們這樣面臨的時代，我們年輕一代是不是要更努力，也為下一代創造一個歲月靜好的時代。」

洪秀柱也稱，此次南京行目的有二：一是抗戰勝利80周年，二是孫中山先生逝世100周年。據了解，前中國國民黨主席連戰在2005年帶領國民黨代表團訪問大陸時，便是下塌金陵飯店，且與時任江蘇省書記李源潮在金陵飯店同一個廳會見。