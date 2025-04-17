快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅戰 陸商務部對美喊話：對進行經貿磋商持開放態度

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美中兩國互爭關稅後，雙方局勢持續僵持不下。針對兩國是否在相關工作層面展開溝通，大陸商務部今（17）日表示，中方與美方對口部門一直保持工作層溝通，對與美方進行經貿領域磋商持開放態度。（中新社）
美中兩國互爭關稅後，雙方局勢持續僵持不下。針對兩國是否在相關工作層面展開溝通，大陸商務部今（17）日表示，中方與美方對口部門一直保持工作層溝通，對與美方進行經貿領域磋商持開放態度。（中新社）

美中關稅戰遲遲未見滅火之勢，雙方僵持不下。針對兩國是否在相關工作層面展開溝通，大陸商務部今（17）日表示，中方與美方對口部門一直保持工作層溝通，對與美方進行經貿領域磋商持開放態度。

在4月17日大陸商務部召開4月第3次例行記者會，中國大陸商務部發言人何咏前針對媒體問及「是否在工作層面與美方展開溝通」時指出，中國商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通，中方的立場一直很明確，對於美方進行經貿領域磋商持開放態度，並敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐，在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話解決分歧。

至於針對有關中歐合作問題時，何咏前回應稱，中方願與歐方共同努力，加強對話溝通，擴大相互開放，深化務實合作，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，以中歐經貿關係的獨立性和穩定性，為世界經濟注入更多確定性和正能量。

前一日，彭博引述一位了解北京政府立場的知情人士報導指，中國大陸希望看到特朗普政府先採取一系列措施，然後才會同意進行貿易談判。包括通過管控內閣成員的藐視性言論，顯示出更多的尊重。其他條件包括希望美國自己的立場能更加一致，並願意解決中國大陸對美國制裁和台灣問題的關切。

知情人士還表示，北京方面還希望美國為會談任命一位能得到總統支持的聯繫人，並能幫助準備一項協議，以便美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可以在見面時簽署。

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）此前曾表示，「球在中國手裡。中國需要和我們達成協議。我們不必和他們達成協議。在這一點上，中方和其它國家沒有區別，只是他們規模更大」，並稱川普對與中國大陸達成貿易協議持開放態度，但北京應採取主動行動。

溝通 美國

延伸閱讀

遭白宮算計？密西根州長疑不滿與川普同框 尷尬拿文件擋臉全被拍

日本人瘋了？川普化身「關稅超人」破萬人朝聖 普亭、習近平全入鏡

反擊關稅戰！陸牛雜店加收美國顧客104%服務費 網民：誇張了

大陸士兵也參戰？澤倫斯基曝烏軍已俘虜2人 要求北京給解釋

相關新聞

大陸、馬國聯合聲明 反對肆意加徵關稅 稱不支持台獨主張

大陸國家主席習近平17日上午結束馬來西亞訪問，中馬兩國發布聯合聲明指，雙方將攜手推動普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資...

宋濤會洪秀柱：有充分信心跟能力應對台海、外部變化

大陸國台辦主任宋濤17日傍晚在江蘇省南京市金陵飯店與國民黨前主席洪秀柱進行會面，宋濤稱台海局勢複雜嚴峻，並說兩岸同屬一個...

關稅戰 陸商務部對美喊話：對進行經貿磋商持開放態度

美中關稅戰遲遲未見滅火之勢，雙方僵持不下。針對兩國是否在相關工作層面展開溝通，大陸商務部今（17）日表示，中方與美方對口...

陸將在聯合國談美關稅問題 陸外交部：支持國際社會討論

路透報導，大陸將在下周召集聯合國安理會非正式會議，討論美國加徵關稅的問題。大陸外交部指，美國濫施關稅嚴重衝擊全球經濟秩序...

陸外交部：肯亞總統魯托下周訪問大陸

東非國家肯亞總統魯托（William Ruto）將於下周訪問中國大陸。大陸外交部發言人17日在官網表示，應大陸國家主席習...

陸農業農村部前部長唐仁健 遭提起公訴

大陸最高人民檢察院官網17日消息指，吉林檢察機關依法對農業農村部前部長唐仁健涉嫌受賄案提起公訴。大陸京報網「清風北京」指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。