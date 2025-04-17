關稅戰 陸商務部對美喊話：對進行經貿磋商持開放態度

美中關稅戰遲遲未見滅火之勢，雙方僵持不下。針對兩國是否在相關工作層面展開溝通，大陸商務部今（17）日表示，中方與美方對口部門一直保持工作層溝通，對與美方進行經貿領域磋商持開放態度。

在4月17日大陸商務部召開4月第3次例行記者會，中國大陸商務部發言人何咏前針對媒體問及「是否在工作層面與美方展開溝通」時指出，中國商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通，中方的立場一直很明確，對於美方進行經貿領域磋商持開放態度，並敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐，在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話解決分歧。

至於針對有關中歐合作問題時，何咏前回應稱，中方願與歐方共同努力，加強對話溝通，擴大相互開放，深化務實合作，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，以中歐經貿關係的獨立性和穩定性，為世界經濟注入更多確定性和正能量。

前一日，彭博引述一位了解北京政府立場的知情人士報導指，中國大陸希望看到特朗普政府先採取一系列措施，然後才會同意進行貿易談判。包括通過管控內閣成員的藐視性言論，顯示出更多的尊重。其他條件包括希望美國自己的立場能更加一致，並願意解決中國大陸對美國制裁和台灣問題的關切。

知情人士還表示，北京方面還希望美國為會談任命一位能得到總統支持的聯繫人，並能幫助準備一項協議，以便美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可以在見面時簽署。

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）此前曾表示，「球在中國手裡。中國需要和我們達成協議。我們不必和他們達成協議。在這一點上，中方和其它國家沒有區別，只是他們規模更大」，並稱川普對與中國大陸達成貿易協議持開放態度，但北京應採取主動行動。