陸將在聯合國談美關稅問題 陸外交部：支持國際社會討論

路透報導，大陸將在下周召集聯合國安理會非正式會議，討論美國加徵關稅的問題。大陸外交部指，美國濫施關稅嚴重衝擊全球經濟秩序。並表示支持國際社會，利用包括安理會在內的各種平台進行討論，深化對單邊主義和欺凌行徑危害的認識，維護各國正當的發展權益凝聚共識。

17日下午大陸外交部的例行記者會上，日本NHK記者提問，據報中國大陸將在下周召集聯合國安理會非正式會議，討論美國加徵關稅的問題。對此，發言人林劍回應，近期美國罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，打著所謂「對等公平」的旗號，濫施關稅，嚴重衝擊全球的經濟秩序和多邊貿易體制，嚴重損害各國的利益和福祉。這種單邊主義和強權霸凌行徑，也為聯合國和多邊主義事業帶來前所未有的困難和挑戰。

林劍強調，「我們支持國際社會利用包括安理會在內的各種平台進行討論，深化對單邊主義和欺凌行徑危害的認識，重申對多邊主義以及聯合國憲章宗旨原則的承諾，為加強聯合國作用，維護各國正當的發展權益凝聚共識。」

此前，路透報導，大陸將於下周召開一場非正式的聯合國安全理事會會議，以譴責美國進行霸凌行為，藉以指控其「給全球和平與發展努力投下陰影」，主要原因是美國將關稅「武器化」。

報導稱，上述這場會議將於23日舉行，中方邀請聯合國全部193個會員國出席，該場非正式會議的「概念說明」文件，討論議題為「單邊主義（unilateralism）與霸凌對國際關係的影響」。

該說明亦指出，「所有國家，尤其是發展中國家，都是單邊主義與霸凌行徑的受害者」，美國將關稅武器化，作為極限施壓的工具，嚴重違反國際貿易規則，且對世界經濟及多邊貿易體系造成嚴重衝擊及震盪，為全球和平與發展的努力蒙上陰影。