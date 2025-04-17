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陸外交部：肯亞總統魯托下周訪問大陸

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
去年9月3日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂，會見赴陸出席中非合作論壇北京峰會的肯亞總統魯托。（新華社）
去年9月3日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂，會見赴陸出席中非合作論壇北京峰會的肯亞總統魯托。（新華社）

東非國家肯亞總統魯托（William Ruto）將於下周訪問中國大陸。大陸外交部發言人17日在官網表示，應大陸國家主席習近平邀請，肯亞總統魯托將於22至26日對中國進行國事訪問。

去年9月，魯托曾赴陸出席中非合作論壇北京峰會，9月3日，在峰會前於北京人民大會堂與習近平會面，並在峰會期間，雙方簽署融資、基礎設施等領域多項雙邊合作文件。

當時新華社報導，習近平在會面時指出，中肯友好源遠流長，在爭取民族解放的鬥爭中發展，在謀求國家振興的征程中深化，並指與肯亞始終攜手，走在共建「一帶一路」合作的前列，建成一大批互聯互通旗艦項目，有力促進地區經濟社會發展，惠及兩國人民。

習近平當時也向魯托建議，雙方朝著「三個伙伴」方向，深化中肯全面戰略合作伙伴關係。一是傳承友好，做相互信任的真誠伙伴，堅定支持彼此維護國家主權和自主探索符合本國國情的發展道路；二是守正創新，做互利共贏的合作伙伴，把高質量共建「一帶一路」，與肯亞「2030年遠景規劃」緊密對接，打造東部非洲互聯互通樞紐和發展產業帶，加強數位經濟、新能源以及經貿、減貧惠農等領域合作；三是堅定信心，做維護公平正義的戰略伙伴，加強在國際、地區問題的溝通協調，攜手維護全球南方共同利益，促進地區和平和穩定。

北京 習近平 肯亞

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