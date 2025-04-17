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陸農業農村部前部長唐仁健 遭提起公訴

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸農業農村部前部長唐仁健。（中新社）
大陸農業農村部前部長唐仁健。（中新社）

大陸最高人民檢察院官網17日消息指，吉林檢察機關依法對農業農村部前部長唐仁健涉嫌受賄案提起公訴。大陸京報網「清風北京」指，今年以來，已有22名中管幹部（須向中共中組部備案的幹部，任免權在中共中央，通常副部級或以上）被提起公訴。

62歲的唐仁健畢業於四川財經學院（西南財經大學前身）政治經濟學系，長年於農牧漁業部（農業部前身）工作，曾任廣西壯族自治區常務副主席、中央財經領導小組辦公室正部長級副組長、甘肅省長，2020年底被任命為農業農村部（前身為農業部）部長。

檢察機關起訴指控：唐仁健利用擔任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任，廣西壯族自治區黨委常委、自治區人民政府副主席，中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任，甘肅省委副書記、省長，農業農村部黨組書記、部長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

去年5月18日，唐仁健於接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；9月13日，唐仁健被正式免去部長職務；11月15日，唐仁健因嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職；12月10日，最高人民檢察院依法對唐仁健決定逮捕。

報導提到，唐仁健涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

中共中紀委指，經查，唐仁健喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央「三農」工作決策部署不力；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受宴請和旅遊安排，以及利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，非法收受巨額財物。

中共 辦公室 農業部

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