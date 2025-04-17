大陸、馬國聯合聲明 反對肆意加徵關稅 稱不支持台獨主張

大陸國家主席習近平17日上午結束馬來西亞訪問，中馬兩國發布聯合聲明指，雙方將攜手推動普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制，同時，推進全球南方團結合作具有重要意義。此外，聲明稱，馬來西亞重申兩國領導人1974年5月31日簽署的聯合公報原則，「不支持任何台獨主張」。

據新華社，兩國於17日發出的聯合聲明中，內容聚焦加強戰略協作、深化發展對接、拉緊民心紐帶、維護南中國海和平穩定和開展多邊協作等方面。

聲明提到，中國和馬來西亞同為亞太重要發展中國家、新興市場經濟體代表及全球南方重要參與者，中馬攜手共建高水平戰略性命運共同體，關乎兩國人民福祉、前途命運，對推進全球南方團結合作具有重要意義。雙方將進一步深化發展戰略對接，圍繞數字經濟、綠色經濟、藍色經濟、旅遊經濟四大重點領域，拓展未來經濟合作，並支持經貿合作區高質量發展，為兩國企業提供更加優越的營商環境。

針對南海，聲明稱，雙方強調維護南中國海和平、安全與穩定的重要性，同意依照包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，通過友好磋商和談判以和平方式解決爭議。根據聲明，兩國呼籲各方保持克制，避免採取使南中國海局勢複雜化或緊張升級的舉動，並一致認為，非直接相關方的介入可能適得其反。

聲明還說，中馬雙方將深化海洋科技領域的合作機遇，並繼續就協議續簽及簽署事宜進行磋商，以進一步提升協作水平。聲明稱，面對變亂交織的國際形勢和命運與共的歷史大勢，任何國家都無法獨善其身，合作共贏才是正確選擇。雙方將攜手應對各類挑戰，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量。

另，聲明指，雙方將攜手推動普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制。雙方承諾維護一個基於規則、非歧視、開放、公平、包容、平等和透明的、以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

此外，聯合聲明「加強戰略協作」部分提到，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整，並支持彼此為促進國家團結、穩定、發展、繁榮所做的努力。馬來西亞重申兩國領導人1974年5月31日簽署的聯合公報原則，堅定奉行「一個中國政策」，「承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張。」