快訊

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

「財務創傷」讓你擔心睡公園？全球經濟焦慮怎麼解

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

美駐智利大使提名人稱「讓中國得不到資源」 陸使館批「新門羅主義」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸、智利合作建設天文觀測站項目，引起美國關注。圖為智利的一座天文觀測台。（路透）
中國大陸、智利合作建設天文觀測站項目，引起美國關注。圖為智利的一座天文觀測台。（路透）

美國總統川普所提名的駐智利大使賈德（Brandon Judd），日前在聽證會提出中國大陸在拉丁美洲的影響力話題。他表示，若獲得提名，確認將限制中國獲取智利資源。對此，陸駐智利使館發表聲明駁斥賈德言論，並批評美國「霸權主義」行徑，試圖干涉智利選擇國際夥伴的權利。

據陸駐智利使館公眾號消息，使館17日早發出「關於美方干涉中智天文合作的聲明」，稱日前賈德在美參議院聽證會上，無視智利主權和自主選擇合作夥伴的權利，聲稱要「限制中國獲得智利資源」。同場，還有參議員對中、智天文合作「說三道四」；另外，美前駐智利大使米漢（Bernadette Meehan）離任前曾施壓智利政府取消雙方天文合作TOM計畫。

對此，陸駐智利使館表示堅決反對美方上述言行，並嚴正聲明稱，TOM項目全稱「暫現源時域觀測項目」（Transient Objects Monitoring），屬於時域天文學範疇，是要透過巡天望遠鏡觀測超新星、伽馬射線暴、引力波電磁對應體等各種時域天文事件，以及太陽系內天體，對於揭示恆星科學起源、黑洞本質、中子星物態以及宇宙超重元素起源等重大科學問題，具有重要意義。

該使館稱，目前世界上像TOM這樣的巡天設備有很多，如在智利就有美國政府投資、今年1月完成安裝的維拉魯賓天文台大型巡天望遠鏡LSST，以及智利與歐洲國家合作的帕瑞納天文台下一代凌星巡天（NGTS）。此外還有美國的泛星計畫（Pan-STARRS）、史隆數字巡天（SDSS）、卡特林那巡天系統（CSS），中國大陸的墨子巡天望遠鏡（WFST）等，都是探索宇宙的重要項目。

該使館並指，TOM項目由大陸中科院國家天文台、智利北方天主教大學基於共同興趣，在平等互利、開放透明原則下，按照智利相關法律法規要求合作共建。建成後雙方除進行聯合觀測，還將面向國際天文機構公開徵集項目觀測申請、分享觀測時間、進行聯合研究。同時，也將透過舉辦科學研討會、展開青少年科普和天文學教育活動，為智利和拉丁美洲科普教育、天文人才培養貢獻力量。

此外，該使館批評，美方刻意隱瞞其LSST望遠鏡與TOM科學性質完全一致，且涵蓋TOM項目所有科學研究目標的事實，散布關於TOM的虛假資訊，阻撓中國和智利正常的天文科技合作，是不折不扣的「新門羅主義」行徑，美方的企圖不會得逞。

據港媒《南華早報》，上周舉行的美國參議院確認聽證會上，賈德聲稱對中國大陸在拉丁美洲，特別是在智利日益增長的影響力存在擔憂，他並稱，若提名獲得確認，自己將尋求「限制中國獲取智利的資源」，尤其是太空和技術等領域。

中科院 智利 科學 美國

延伸閱讀

「日本30年內八成會大地震」 中使館罕見呼籲置產慎重

陸使館突提醒中國公民 注意日本南海海槽大地震風險

澎湖國際鐵人三項賽 智利選手勇奪總冠軍

美俄商恢復使館運作 澤倫斯基：至少155中國公民為俄作戰

相關新聞

有罕病女兒的陸配「張媽媽」稱繳過除籍文件 陸委會：海基會沒受理過

陸配除籍通知書爭議持續受到社會關注，全心照顧罹患罕病女兒的陸配張媽媽，16日到移民署陳情抗議稱，自己31年前嫁來台灣，曾...

習近平訪柬前投書柬媒 倡兩國合作「重拳打擊電信詐騙犯罪活動」

大陸國家主席習近平在結束馬來西亞行程後，將於17日前往柬埔寨進行國事訪問。在到訪之前，習近平於柬國媒體《高棉時報》、《柬...

美駐智利大使提名人稱「讓中國得不到資源」 陸使館批「新門羅主義」

美國總統川普所提名的駐智利大使賈德（Brandon Judd），日前在聽證會提出中國大陸在拉丁美洲的影響力話題。他表示，...

中國漫記／關稅對決 中轉戰墨西哥、美代購避稅有其事？

美中關稅戰，正擠壓雙方小老百姓與企業。關稅導致中國產品的價格競爭力顯著削弱，另有一說指美國代購者準備到中國大陸採購。代購避稅的說法雖被懷疑，官方離境退稅「即買即退」服務措施，確定從多地試點推廣至全大陸。 中國企業如何化解加徵245%關稅的生存挑戰？ 美國消費者真會飛到中國避稅嗎？資深記者黃國樑用產業第一線的情況，分析給你聽。

人事備戰 陸任命李成鋼貿易談判代表

值中美貿易戰愈演愈烈之際，大陸官方發布由常駐世界貿易組織代表李成鋼接替王受文，擔任正部長級的大陸商務部國際貿易談判代表，...

谷歌改南海名稱 陸抗議

谷歌地圖最近將菲律賓群島西部部分海域標注為「西菲律賓海」而非「南海」，大陸駐菲律賓大使館昨晚批評稱，谷歌地圖更改相關地圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。