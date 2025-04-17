美駐智利大使提名人稱「讓中國得不到資源」 陸使館批「新門羅主義」

美國總統川普所提名的駐智利大使賈德（Brandon Judd），日前在聽證會提出中國大陸在拉丁美洲的影響力話題。他表示，若獲得提名，確認將限制中國獲取智利資源。對此，陸駐智利使館發表聲明駁斥賈德言論，並批評美國「霸權主義」行徑，試圖干涉智利選擇國際夥伴的權利。

據陸駐智利使館公眾號消息，使館17日早發出「關於美方干涉中智天文合作的聲明」，稱日前賈德在美參議院聽證會上，無視智利主權和自主選擇合作夥伴的權利，聲稱要「限制中國獲得智利資源」。同場，還有參議員對中、智天文合作「說三道四」；另外，美前駐智利大使米漢（Bernadette Meehan）離任前曾施壓智利政府取消雙方天文合作TOM計畫。

對此，陸駐智利使館表示堅決反對美方上述言行，並嚴正聲明稱，TOM項目全稱「暫現源時域觀測項目」（Transient Objects Monitoring），屬於時域天文學範疇，是要透過巡天望遠鏡觀測超新星、伽馬射線暴、引力波電磁對應體等各種時域天文事件，以及太陽系內天體，對於揭示恆星科學起源、黑洞本質、中子星物態以及宇宙超重元素起源等重大科學問題，具有重要意義。

該使館稱，目前世界上像TOM這樣的巡天設備有很多，如在智利就有美國政府投資、今年1月完成安裝的維拉魯賓天文台大型巡天望遠鏡LSST，以及智利與歐洲國家合作的帕瑞納天文台下一代凌星巡天（NGTS）。此外還有美國的泛星計畫（Pan-STARRS）、史隆數字巡天（SDSS）、卡特林那巡天系統（CSS），中國大陸的墨子巡天望遠鏡（WFST）等，都是探索宇宙的重要項目。

該使館並指，TOM項目由大陸中科院國家天文台、智利北方天主教大學基於共同興趣，在平等互利、開放透明原則下，按照智利相關法律法規要求合作共建。建成後雙方除進行聯合觀測，還將面向國際天文機構公開徵集項目觀測申請、分享觀測時間、進行聯合研究。同時，也將透過舉辦科學研討會、展開青少年科普和天文學教育活動，為智利和拉丁美洲科普教育、天文人才培養貢獻力量。

此外，該使館批評，美方刻意隱瞞其LSST望遠鏡與TOM科學性質完全一致，且涵蓋TOM項目所有科學研究目標的事實，散布關於TOM的虛假資訊，阻撓中國和智利正常的天文科技合作，是不折不扣的「新門羅主義」行徑，美方的企圖不會得逞。

據港媒《南華早報》，上周舉行的美國參議院確認聽證會上，賈德聲稱對中國大陸在拉丁美洲，特別是在智利日益增長的影響力存在擔憂，他並稱，若提名獲得確認，自己將尋求「限制中國獲取智利的資源」，尤其是太空和技術等領域。