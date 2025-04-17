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習近平籲「全球南方」抵制濫徵關稅

聯合報／ 特派記者陳政錄陳熙文／連線報導
習訪問大馬 大陸國家主席習近平（中）昨日上午在馬來西亞國家皇宮接受馬來西亞最高元首易卜拉欣（左）舉行的歡迎儀式後，兩人與馬來西亞總理安華（右）一同合影。（美聯社）
習訪問大馬 大陸國家主席習近平（中）昨日上午在馬來西亞國家皇宮接受馬來西亞最高元首易卜拉欣（左）舉行的歡迎儀式後，兩人與馬來西亞總理安華（右）一同合影。（美聯社）

美國與中國大陸關稅戰升溫之際，大陸國家主席習近平訪問越南馬來西亞和柬埔寨。習近平昨與大馬最高元首易卜拉欣、首相安華會談時喊話推動「全球南方」聯合自強、共同發展，並呼籲以開放包容團結合作，「抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」。

美國白宮十五日指出，中國大陸商品將面臨高達百分之二四五關稅；白宮指出，美國總統川普已簽署行政命令，要求商務部針對美國對進口關鍵礦物和其延伸產品的依賴展開調查，是否會影響美國的國家安全。

對美方的關稅表述，大陸外交部發言人林劍昨表示，「具體稅率的數字，你可以問問美方」。接著他說，這場關稅戰是美方發起的，大陸採取必要的反制措施維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打」。大陸商務部昨天也重申對美關稅戰「奉陪到底」。

習近平在結束越南訪問行程後，十五日抵達馬來西亞，十六日分別會見易卜拉欣，與安華會談，發表「關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合聲明」。這是習近平時隔十二年，再對馬來西亞進行國是訪問，大陸官媒央視新聞報導稱，習此行不僅對推動中馬關係提質升級具有重要的里程碑意義，也將為「全球南方」團結自強，地區和平穩定發展作出新貢獻。

習近平會見易卜拉欣時表示，大陸支持馬來西亞擔任東協輪值主席國工作，願和馬方一道落實其提出的三大倡議，「推動全球南方聯合自強、共同發展」。與安華會談時，習近平表示願盡早簽署「中國—東協自由貿易區升級議定書」，以開放包容的亞洲價值觀，回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性，應對世界的不穩定和不確定。

昨晚習近平出席安華的晚宴，據馬媒直播影片，他在致詞時指出，「面對當前國際秩序和經濟全球化遭受衝擊，兩國將同地區國家團結一致，共同抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，突破單邊主義和保護主義逆流、保護好亞洲家園美好發展前景」。

習近平今天繼續前往此次出訪的最後一站柬埔寨，進行為期兩天的訪問。

川普 東協 美國 習近平 越南 關稅 馬來西亞

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