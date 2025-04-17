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今年雙城論壇上海無動靜 蔣萬安：兩岸關係艱困愈需交流

聯合報／ 記者楊正海林麗玉邱書昱／台北報導
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意。本報資料照片
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意。本報資料照片

兩岸關係艱困，照例每年台北燈節過後啟動的雙城論壇台北、上海雙方幕僚前期作業，今年主辦方上海市政府仍無動靜。市長蔣萬安昨說，雙城論壇行之有年，今年一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則參與，依法依程序向中央申請。

雙城論壇今年邁入第16年，除了去年較晚舉辦外，多於每年7、8月趁北市議會休會時進行。但兩岸交流日益緊縮，陸委會今年又封殺行之有年的燈會官方交流，賴清德總統更定調中國大陸為境外敵對勢力，已影響今年雙城籌辦進度。市府坦言，雙方至今還未開始接洽討論，蔣萬安是否赴上海參加仍是未知數。

北市議會民政委員會前天工作報告，民進黨議員陳賢蔚質詢時表示，以今年國際情勢，台灣和中國互動愈來愈緊張，去年雙城論壇很晚才趕著辦，今年若不能舉辦，市府該如何因應？

北市府秘書長李泰興說，上海尚未啟動雙城論壇細節洽談，但市府還是希望能繼續舉辦，何時啟動市府會再討論。

媒體昨問蔣萬安，今年雙城論壇是否戴著鋼盔也要辦下去？蔣表示，他一直強調「兩岸關係愈艱困，愈需要溝通交流」，雙城論壇就是市政交流，過往很多市政透過雙城論壇彼此借鏡學習。

「賴17條並非法令，人民為什麼不能交流？」國民黨市議員秦慧珠認為蔣萬安不宜中斷雙城論壇。她質疑，賴清德總統時任台南市長時曾和上海前市長楊雄會談，陳菊擔任高雄市長時也到訪北京、天津、上海等，現在北市民政委員會到訪上海就遭調查局人員問話？

民進黨議員簡舒培、洪健益則說，中國軍演直接將台北101、漢口街景當目標，從頭到尾就是不建議舉辦。

民眾黨議員陳宥丞說，愈緊張愈要對話，更應思考保留唯一官方交流空間，秉持對等平等立場，與對岸多一點實質互動和交流，建議邀請跨黨派議員共同參加。

上海 議員 雙城論壇

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