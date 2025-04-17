聽新聞
0:00 / 0:00

谷歌改南海名稱 陸抗議

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
南海爭議持續未歇，谷歌地圖（Google Maps）近日顯示，將菲律賓西邊海域標示為「西菲律賓海」（West Philippine Sea）而非南海（South China Sea）。圖／截自Google Maps
南海爭議持續未歇，谷歌地圖（Google Maps）近日顯示，將菲律賓西邊海域標示為「西菲律賓海」（West Philippine Sea）而非南海（South China Sea）。圖／截自Google Maps

谷歌地圖最近將菲律賓群島西部部分海域標注為「西菲律賓海」而非「南海」，大陸駐菲律賓大使館昨晚批評稱，谷歌地圖更改相關地圖標注不符合國際慣例，不利於國際地名標準化努力，並強調已就此向有關方面提出嚴正交涉。

大陸駐菲律賓使館發言人昨晚指出，長期以來，南中國海作為國際通用的地理實體名稱，早已為包括聯合國在內的國際社會廣泛認可和接納，也體現在國際海事組織等專業機構法律文件中。該發言人指，谷歌地圖更改相關地圖標注不符合國際慣例，不利於國際地名標準化努力，更不可能影響中國在南海的主權和海洋權益。「我們已就此向有關方面提出嚴正交涉，敦促其尊重國際慣例，採取措施糾正錯誤」。

本月九至十一日，大陸外交部甫派員至菲律賓，與東協國家舉行落實「南海各方行為宣言」第四十七次聯合工作組會。據陸方通稿，各方一致同意繼續加強對話與合作，全面有效落實「宣言」，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。

南海 地圖 菲律賓

延伸閱讀

菲律賓同鄉會返金門省親 盼建立與祖籍地連結

菲律賓高中畢業歌選holoEN〈Breaking Dimensions〉 師長：兒子是Jailbird

運沙船菲律賓水域翻覆 1中國船員死亡10人失聯

南海角力持續 中菲互控在民主礁附近採取危險行動

相關新聞

習近平籲「全球南方」抵制濫徵關稅

美國與中國大陸關稅戰升溫之際，大陸國家主席習近平訪問越南、馬來西亞和柬埔寨。習近平昨與大馬最高元首易卜拉欣、首相安華會談...

陸配除籍證明 3狀況可延後繳

大陸委員會昨日表示，就陸配來台設籍定居者需繳附喪失原籍證明案，政府順應民眾要求，提出替代方案或展延繳附期間，以便減免當事...

人事備戰 陸任命李成鋼貿易談判代表

值中美貿易戰愈演愈烈之際，大陸官方發布由常駐世界貿易組織代表李成鋼接替王受文，擔任正部長級的大陸商務部國際貿易談判代表，...

谷歌改南海名稱 陸抗議

谷歌地圖最近將菲律賓群島西部部分海域標注為「西菲律賓海」而非「南海」，大陸駐菲律賓大使館昨晚批評稱，谷歌地圖更改相關地圖...

吳豊山：兩岸和平協商架構新關係

針對美中台關係的互動與發展，海基會董事長吳豊山昨日表示，若太平洋兩岸的美中兩國必須爭霸，其實也沒有以發動毀滅性的戰爭作為...

陸配帶罕病孩子控：公義在哪？

移民署要求陸配補繳「喪失原籍證明」否則撤銷在台戶籍登記，來台卅一年張姓陸配昨表示，十年前赴陸申請除籍證明給海基會及移民署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。