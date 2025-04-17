谷歌改南海名稱 陸抗議

谷歌地圖最近將菲律賓群島西部部分海域標注為「西菲律賓海」而非「南海」，大陸駐菲律賓大使館昨晚批評稱，谷歌地圖更改相關地圖標注不符合國際慣例，不利於國際地名標準化努力，並強調已就此向有關方面提出嚴正交涉。

大陸駐菲律賓使館發言人昨晚指出，長期以來，南中國海作為國際通用的地理實體名稱，早已為包括聯合國在內的國際社會廣泛認可和接納，也體現在國際海事組織等專業機構法律文件中。該發言人指，谷歌地圖更改相關地圖標注不符合國際慣例，不利於國際地名標準化努力，更不可能影響中國在南海的主權和海洋權益。「我們已就此向有關方面提出嚴正交涉，敦促其尊重國際慣例，採取措施糾正錯誤」。

本月九至十一日，大陸外交部甫派員至菲律賓，與東協國家舉行落實「南海各方行為宣言」第四十七次聯合工作組會。據陸方通稿，各方一致同意繼續加強對話與合作，全面有效落實「宣言」，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。