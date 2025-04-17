吳豊山：兩岸和平協商架構新關係

針對美中台關係的互動與發展，海基會董事長吳豊山昨日表示，若太平洋兩岸的美中兩國必須爭霸，其實也沒有以發動毀滅性的戰爭作為勝負最後手段的絕對必要；若台灣海峽兩岸的紛爭終將必須化解，那麼兩岸飽滿善意，窮盡智慧，「和平協商如何架構新關係」，進而各自造福人民、彼此和睦共榮才是唯一光明大道。

吳豊山昨日應邀在淡江大學主辦「美中台關係的互動與發展研討會」作開幕致詞時表示，在川普重新上台後，美國新任國務卿已強調反對以武力改變台海現狀，美國新任國防部長也強調調整美軍戰略，將嚇阻中國奪取台灣跟保衛美國本土並列為優先情境，惟川普似乎喜歡權變難以捉摸，因此對美政策「本人認為必須隨時警覺」。

就兩岸關係，吳豊山提到，自己曾希望對岸說清楚「中華民國在九二共識中擺放在什麼位置？」去年十一月底，對岸以七百多字長稿回應，說「九二共識」就是擱置爭議、求同存異，「但無一字說明中華民國在九二共識中的位置」。吳豊山表示，卅三年來兩岸不曾再坐下來討論兩岸定位，但大陸一再恣意擴大所謂「共識」的意涵。

吳豊山稱，人類尚未完全脫離動物本性，所以爭奪資源，張牙舞爪，以大欺小的劣根性還在，但須充分體認戰爭是人類的大患。

吳豊山並指，中華民國某些高科技產業執全球供應鏈牛耳，台灣其實小而精悍，「如果我們巧於為小，不卑不亢，善以折衝，絕對可以成為和平的棋手」。