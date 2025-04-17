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人事備戰 陸任命李成鋼貿易談判代表

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

值中美貿易戰愈演愈烈之際，大陸官方發布由常駐世界貿易組織代表李成鋼接替王受文，擔任正部長級的大陸商務部國際貿易談判代表，同時兼任商務部副部長。這代表李成鋼將接下和各國貿易談判的重任。

大陸人力資源和社會保障部官網昨日發布大陸國務院任免國家工作人員訊息，顯示李成鋼重返商務部，被任命為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長；王受文則被免去商務部國際貿易談判代表、副部長職務。

有豐富多邊貿易談判經驗的李成鋼履新，早已有跡可循，三月卅一日已以「商務部領導」身分出席大陸發改委召開的企業家座談會。

公開資料顯示，今年五十八歲的李成鋼長期在大陸商務部任職，官至商務部部長助理，二○二一年二月被任命為大陸常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表，此次履新，取代五十九歲的王受文擔任貿易談判代表。

對於這次的人事調動，大陸官方並沒有向外說明理由。而路透社昨日援引北京外商界的一位匿名消息人士稱，王受文被認為是一位強硬的談判者，在先前的會談中曾與美國官員發生衝突。該消息人士形容，「他就像一隻鬥牛犬，非常凶猛」。

北京 大陸商務部 日內瓦

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