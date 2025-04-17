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陸配帶罕病孩子控：公義在哪？

聯合報／ 記者翁至成廖士鋒／台北報導
陸配張媽媽（中間藍衣者）昨帶著罕病女兒「樂樂」（灰帽者）在移民署外陳情，她表示十年前就已繳除籍證明，現在又收到通知書。記者翁至成／攝影
陸配張媽媽（中間藍衣者）昨帶著罕病女兒「樂樂」（灰帽者）在移民署外陳情，她表示十年前就已繳除籍證明，現在又收到通知書。記者翁至成／攝影

移民署要求陸配補繳「喪失原籍證明」否則撤銷在台戶籍登記，來台卅一年張姓陸配昨表示，十年前赴陸申請除籍證明給海基會及移民署，現在卻被要求補件，「你們是掌權者，公義在哪裡？」此外，多年前曾協助政府辦理陸配來台的「救總」，也呼籲政府延長通知書規定的時限。

張姓陸配昨由新黨副秘書長游智彬陪同在移民署前開記者會，並向移民署移民事務組副組長曹顧齡遞交陳情書。她說，卅一年前嫁來台，與丈夫生下兩女，幼女讀國小時罹患罕病類似漸凍症，至今退化到靠胃造孔進食，每兩小時翻身，廿四小時要人照顧；夫妻為照顧女兒，賣掉台北房子搬到桃園苦撐，政府如今發公文找麻煩，她致電詢問移民署被粗魯回覆「三個月不辦好就要驅逐出境」。

她說二○○三年四月登錄台灣戶籍，當時沒辦除籍，二○一五年因父親要來台探親，她被告知不能有雙重國籍，去上海申請除籍證明，把資料給海基會、移民署留存，現在卻被要求補件，質疑移民署弄丟。她說，沒有的東西卻要證明沒有，何等荒唐？聲淚俱下批「公義在哪裡？」

另一位網友小婷（化名）向本報表示，此次收到通知書的母親，一九九五年是向大陸災胞救濟總會（救總）申請來台，當年因兩岸不能直接接觸，通常透過香港轉介，相關文件都按照當時規定繳交。

中華救助總會（即更名後的救總）向本報表示，截至二○○○年六月，救總受理申請依親居留人數高達七萬七千餘人次，相關業務自二○○一年政府改為單一窗口（境管局）後就不再辦理。救總強調，當年都是「核轉」文件，依當年法規也不包含除籍文書。對於此次事件，救總呼籲政府將補繳除籍文件的時效拉長到六個月，使受文者時間能夠更充裕。

文件 移民署 陸配

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