習近平：中國願與東協國家團結抵制濫徵關稅

新華社報導，中國國家主席習近平今天與馬來西亞首相安華會談時說，中國願與東協國家盡早簽署中國—東協「自由貿易區升級議定書」，並以開放包容及團結合作「抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」，以和平合作「回應弱肉強食的叢林法則」。

根據報導，安華（Anwar Ibrahim）則向習近平說，面對單邊主義抬頭，馬方願與中方加強合作，共同應對風險挑戰。而東協不會贊同「任何單方面施加關稅」的做法。將透過合作聯合自強，保持經濟成長。

美中關稅戰爆發後，習近平隨即出訪越南、馬來西亞及柬埔寨，昨天並離開越南抵達馬來西亞首都吉隆坡，今天下午與安華舉行會談，兩人分別在會談中提到上述內容。

根據這則報導，習近平向安華說，中馬兩國都堅持「自立自強，反對外部干涉」，要繼續攜手走好符合本國國情的發展道路，堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，把前途命運牢牢掌握在自己手中。

他並提到，中方支持馬來西亞發揮東協輪值主席國作用，願與地區（東協）國家一道盡早簽署「中國─東盟（東協）自由貿易區升級議定書」，以開放包容、團結合作抵制「脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀回應「弱肉強食的叢林法則」，以亞洲的穩定性和確定性應對「世界的不穩定和不確定」。

報導指出，習近平和安華會談後，還共同見證中馬雙方交換30多份雙邊合作文本，內含「三大全球倡議」合作、「儒伊文明」對話、數位經濟、服務貿易、兩國雙園升級、聯合實驗室、人工智慧、鐵路、智慧財產權、農產品，互免簽證，大熊貓保護等領域，並發表「關於構建高水準戰略性『中馬命運共同體』的聯合聲明」。