習近平會大馬首相安華 喊抵制濫徵關稅

大陸國家主席習近平訪問馬來西亞，在16日上午會見大馬最高元首易卜拉欣後，下午與馬來西亞首相安華舉行會談。習近平喊話，願和地區國家一道盡早簽署中國—東協自由貿易區升級議定書，以開放包容，團結合作，抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅。

習近平在關稅戰開打的背景下，訪問東南亞三國，強化「全球南方」合作。據央視，習近平16日下午，和安華在吉隆坡首相官邸舉行會談，表示去年中馬隆重慶祝建交50周年，雙方要在下一個50年，繼續構建高水平戰略性中馬命運共同體，為兩國人民創造更多福祉，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。

接著，習近平就建設高水準戰略性中馬命運共同體提出三點意見，一是堅持戰略自主，展開高水平戰略協作；二是凝聚發展合力，打造高質量發展合作標竿；三是傳承世代友好，深化文明交流互鑒。

習近平說，中馬兩國都堅持自立自強，反對外部干涉，要繼續攜手走好符合本國國情的發展道路，堅定支持彼此，維護國家主權安全發展利益，把前途命運牢牢掌握在自己手中，建立外交國防「2+2」對話機制，深化國家安全防務執法交流合作。

他說，雙方要攜手培育壯大數位經濟、綠色經濟、藍色經濟，人工智慧等前沿合作，加強產業鏈、供應鏈、價值鏈、數據鏈、人才鏈融合發展，推動傳統領域合作轉型升級，促進雙向投資，推進鐵海聯運，實現兩國雙園提質升級，將馬來西亞重要港口打造成陸海新通道重要樞紐。還有，以簽署互免簽證協定為契機，大力展開旅遊青年地方交流，深化文化教育體育電影傳媒等合作，願汗馬方繼續展開好大熊貓（貓熊）保護合作研究。

習近平還喊話，大陸支持馬來西亞發揮東協輪值主席國作用，願和地區國家一道盡早簽署中國—東協自由貿易區升級議定書，以開放包容，團結合作，抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅，以和平合作，開放包容的亞洲價值觀，回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性，應對世界的不穩定和不確定。

據陸方發布，安華說，馬方堅定奉行「一個中國政策」，不支持任何「台獨」行徑，馬方願和大陸深化戰略溝通，鞏固政治互信，擴大兩國貿易，歡迎大陸企業赴馬投資興業。他還稱，東協不會贊同任何單方面施加關稅的做法，將通過合作聯合自強保持經濟增長。