亞亞在大陸言論 陸委會：將影響她再申請來台

遭內政部廢止在台依親居留許可並勒令限期離境的陸配「亞亞」（劉振亞）近日接受人民日報旗下《環球人物》專訪，詳述她如何遭到民進黨政府「獵殺」。劉振亞說，「這道口子從我這裡開始」，但她仍堅稱：「台獨死路一條」。陸委會副主委梁文傑16日表示，其言論，必然影響日後再申請入台相關手續。

梁文傑表示，劉振亞女士相關言論，對她未來申請入台時，絕對是一個考慮。她若在大陸提出的類似言論，會像富察或楊智淵一樣被立刻拘禁，在台灣不會。但不要當作台灣政府沒事，在她未來入台申請時，絕對會有事。

梁文傑強調，政府的做法已是最大的寬容。絕不是想升高兩岸對立，對想留在台灣人予以最大的寬容。

他表示，政府在執行法律要求的必要行動。必先發通知，要求相關人士補件，當年給你六個月的時間補件，現在任何人被檢舉有雙重身份，其台灣身份一定會被取消。

梁文傑指出，有人檢舉新黨副秘書長游智彬有雙重身份，「我們可以按規定取消他的籍。我們不樂意看到。」於是提出6種「具結方式」替代，並提出3類「延後赴陸辦理」。讓大家補件，免於未來莫名其妙被檢舉，就被取消台灣身份，「讓想要留在台灣的人可以留下來」。

梁文傑強調，其實只要有心配合政府政策，執行過程中若有困難，政府願意以最寬容的方式協助。據他了解，迄今為止，陸配凡是回去大陸申請文件的，沒有拿不到的，若有問題都可以向陸委會反應。

對於新黨副秘書長游智彬今天陪同窒礙難行的個案張媽媽稱政府迫害台灣陸配。梁文傑回應稱，游智彬提出的疑問，政府提出的以具結替代類型，已經包括了。

但梁文傑表示，若現在以重大傷病等原因具結，但若未來又去大陸過年或探親，政府還是會向當事人追繳文件。

針對大陸台商受到美國總統川普掀起關稅戰，政府如何協助台商轉型應對，梁文傑表示，相關研究政府一直有做，但台商應對方式不同。例如上市櫃公司，有自己的一套方式；傳產和中小企業，則有自己的困難。面對台商在大陸困難重重，政府也提出台商回流三大方案，政府會把方案延長，希望他們能回到台灣。