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會見大馬最高元首易卜拉欣 習近平：推動全球南方聯合自強

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
馬來西亞最高元首易卜拉欣（右），16日上午在馬來西亞國家王宮，同大陸國家主席習近平（右）舉行會見。新華社
馬來西亞最高元首易卜拉欣（右），16日上午在馬來西亞國家王宮，同大陸國家主席習近平（右）舉行會見。新華社

正在馬來西亞訪問的大陸國家主席習近平16日上午與馬來西亞最高元首易卜拉欣會面時強調，中方支持馬來西亞擔任東協輪值主席國工作，願同馬方一道落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動全球南方聯合自強、共同發展，為地區和世界提供更多確定性和正能量。

「全球南方」一詞出現在1960年代，其實指的就是開發中國家。這一概念的內涵隨著時代不同而有變化。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的定義，「全球南方」大致包括非洲、拉丁美洲和加勒比地區、亞洲（不包括以色列、日本和韓國）以及大洋洲（不包括澳洲和新西蘭）的國家。

新華社報導，習近平指出，中馬是好鄰居、好朋友、好夥伴，常來常往、親如一家，雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。

習近平表示，兩國要深化發展戰略對接，優勢互補、互利共贏，攜手走好現代化道路。建設好「兩國雙園」、東海岸鐵路等重大項目，抓緊培育人工智慧、數位經濟、綠色經濟等未來產業合作。

易卜拉欣表示，習近平本次訪問馬來西亞將全面提升兩國關係，推動各領域合作蓬勃發展，強調馬來西亞高度重視對大陸關係，無論國際形勢如何變化，都將攜手共進、合作共贏，推動高水平戰略性命運共同體建設。

易卜拉欣又稱，馬方重視區域經濟一體化，堅定支持「一帶一路」倡議，願同中方加強貿易投資合作，共同穩定產業鏈供應鏈，提升互聯互通水平，加強教育人文交流。

習近平 馬來西亞

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