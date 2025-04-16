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日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

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日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛16日表示，若執意打「台灣牌」干涉中國內政，甚至不自量力地搞軍事挑釁，必將付出難以承受的代價。（圖／取自「國防部發布」公眾號）
大陸國防部發言人張曉剛16日表示，若執意打「台灣牌」干涉中國內政，甚至不自量力地搞軍事挑釁，必將付出難以承受的代價。（圖／取自「國防部發布」公眾號）

日媒近期披露，日美「利刃-2024」聯合演習首次針對「台海有事」場景，模擬戰鬥機發射反艦導彈攻擊解放軍登陸艦隊。大陸國防部新聞發言人張曉剛16日表示，有關方炒作所謂「台海有事」，純屬拱火滋事。「若執意打『台灣牌』干涉中國內政，甚至不自量力地搞軍事挑釁，必將付出難以承受的代價。」

大陸「國防部發布」公眾號報導，張曉剛指出，中方一貫主張，美日軍事合作不得針對第三國，不得危害地區和平發展。台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國人自己的事。

張曉剛強調，有關方炒作所謂「台海有事」，純屬拱火滋事。「任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅定意志、強大能力，若執意打『台灣牌』干涉中國內政，甚至不自量力地搞軍事挑釁，必將付出難以承受的代價。」

台海 國防部 解放軍

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