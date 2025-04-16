習近平訪問馬來西亞 出席歡迎儀式與易卜拉欣會談

大陸國家主席習近平15日從越南轉抵馬來西亞，展開3日國事訪問。除了與馬來西亞最高元首易卜拉欣（Sultan Ibrahim Ismail）會面，習近平16日行程也包括出席易卜拉欣為他而設的國宴，以及在馬來西亞行政首都布城，與總理安華（Anwar Ibrahim）會面，討論雙邊合作，並就雙方共同關心的地區與國際議題交換意見。

新華社報導，習近平抵吉隆坡後發表書面講話表示，中馬兩國是隔海相望的友好鄰邦，期待進一步深化兩國傳統友誼，增進雙方政治互信，推進現代化建設合作，共促文明交流互鑑，推動中馬命運共同體建設，不斷邁上新台階，開啟中馬關係新的黃金50年。

光明日報報導，習近平16日在國家王宮出席國賓歡迎儀式，並由易卜拉欣親自接待，象徵馬方對大陸領導來訪的高度重視與歡迎。儀式於上午10時30分在國家王宮舉行，由易卜拉欣親自迎接習近平。

這項歡迎儀式首先由皇家馬來軍團軍樂隊奏響兩國國歌，接著由皇家炮兵團鳴放21響禮炮致敬。隨後，習近平檢閱了由少校莫哈末瓦奇尤丁率領的馬來皇家步兵團第一營主要儀仗隊，該儀仗隊由4名軍官及103名士兵組成。

儀式結束後，國家文化與藝術局為習近平呈獻歡迎舞蹈，象徵對到訪的熱烈歡迎。

之後，易卜拉欣與習近平及大陸代表團舉行會晤，並一同出席在斯里瑪哈拉惹禮堂舉行的禮品交換儀式。習近平與代表團也出席由易卜拉欣主持的國宴。

習近平是應易卜拉欣邀請，在馬來西亞展開為期3天的國事訪問。這是他闊別12年後第2次訪馬。上一次訪問是在2013年，當時中馬將雙邊關係提升為全面策略夥伴關係。