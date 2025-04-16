快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

兩岸對話中斷 海基會：中共刻意不與民選政府來往

中央社／ 台北16日電
海基會。圖／聯合報資料照片
海基會。圖／聯合報資料照片

海基會董事長吳豊山今天在一場座談會上開場致詞表示，兩岸對話迄今中斷9年，中共刻意不與台灣民選政府來往，卻與在野黨水乳交融，加大對台滲透分化與軍機艦騷擾。

淡江大學兩岸關係研究中心、中共研究雜誌社16日召開「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展座談會」，吳豊山應邀於座談會上開場致詞，他在會作上述表示。

吳豊山表示，所謂「台灣問題」是指中華人民共和國一口咬定中華民國已經滅亡；事實卻是中華民國在台灣成長茁壯，台灣人民主體意識高漲，「說台灣是中國不可侵犯的領土的中共，其治權一直連結不到台灣」。

他提到，2008年政黨輪替，時任總統馬英九採取「和中」政策，兩岸開始大交流；2016年蔡政府上台，時任總統蔡英文承認有「九二會談事實」、不承認有「九二共識」，兩岸對話於是中斷，迄今9年。

吳豊山說，「爭辯有無九二共識已經不是我國政府的政策」，不過對岸強調，沒有「九二共識」、沒有恢復對話可能性。他接任海基會職務後，曾經希望對岸說清楚中華民國在「九二共識」中擺放在什麼位置，對岸沒有任何說明。

吳豊山提到，中共刻意不與台灣民選的民進黨政府來往，卻與在野黨水乳交融，對台加大滲透分化與機艦擾台力道，總統賴清德於是做出防範17項因應措施，定義中共為「境外敵對勢力」。

中華民國台灣的財政規模支撐不起對外戰爭」，吳豊山強調，台灣的幅員也經不起戰火的摧殘，因此歷任總統經營國防，都以「止戰」做為備戰唯一目的，戰爭沒有贏家，戰爭的真相是血流成河、家破人亡。

吳豊山總結，如果美中兩國必須爭霸，雙方也沒有以發動毀滅性戰爭做為勝負最後手段的絕對必要；如果台灣海峽的紛爭終將必須化解，兩岸飽滿善意、窮盡智慧、和平協商架構新關係，各自造福人民、彼此和睦共榮才是唯一光明大道。

中共 中華民國台灣 九二共識

延伸閱讀

吳豊山：兩岸紛爭終須化解 彼此和睦共榮才是唯一大道

陸配來台逾30年要繳除籍證明 她聲淚俱下批掌權者：公義在哪？

影／憂台美農產關稅降為零 國民黨呼籲賴總統堅守國人健康

針鋒相對！北市長蔣萬安：要消滅中華民國的是民進黨和共產黨

相關新聞

美國稱中國面臨高達245%關稅 北京重申一貫立場

白宮在美東時間15日發表聲明，由於中國的反制措施，現在中國進口美國商品面臨高達245%關稅。中國外交部今天重申，關稅戰、...

習近平訪問馬來西亞 出席歡迎儀式與易卜拉欣會談

大陸國家主席習近平15日從越南轉抵馬來西亞，展開3日國事訪問。除了與馬來西亞最高元首易卜拉欣（Sultan Ibrahi...

吳豊山：兩岸紛爭終須化解 彼此和睦共榮才是唯一大道

針對美中台關係的互動與發展，海基會董事長吳豊山16日表示，若太平洋兩岸的美中兩國必須爭霸，其實也沒有以發動毀滅性的戰爭作...

川普關稅新政讓淘寶海外爆火！衝多國下載量榜首

美國總統川普月初宣布，對交易夥伴徵收所謂的「對等關稅」措施，且不斷加碼。令人意外的是，關稅風波卻讓大量海外網友湧進淘寶，...

習近平訪東南亞「衝破單邊主義」 川普：中越研究搞垮美

中國國家主席習近平14日啟程東南亞國是訪問，第一站與越南簽署45份合作文件，美國總統川普認為「中越正在研究如何搞垮美國」...

「盼換囚回祖國」烏克蘭2中國戰俘現身 親曝參戰始末

俄烏戰爭持續3年未停，烏克蘭總統則倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）早前透露至少有155名中國人為俄軍作戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。