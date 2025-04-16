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吳豊山：兩岸紛爭終須化解 彼此和睦共榮才是唯一大道

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
淡江大學主辦「2025年美中台關係的互動與發展研討會」於16日舉辦，海基會董事長吳豊山（右4）、陸委會前主委陳明通（右5）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（左4）等多位專家學者出席。記者謝守真／攝影
淡江大學主辦「2025年美中台關係的互動與發展研討會」於16日舉辦，海基會董事長吳豊山（右4）、陸委會前主委陳明通（右5）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（左4）等多位專家學者出席。記者謝守真／攝影

針對美中台關係的互動與發展，海基會董事長吳豊山16日表示，若太平洋兩岸的美中兩國必須爭霸，其實也沒有以發動毀滅性的戰爭作為勝負最後手段的絕對必要；若台灣海峽兩岸的紛爭終將必須化解，那麼兩岸飽滿善意，窮盡智慧，和平協商如何架構新關係，進而各自造福人民、彼此和睦共榮才是唯一光明大道。台灣小而精悍，如果巧於為小，不卑不亢，善以折衝，絕對可成為和平棋手。

吳豊山16日應邀在淡江大學主辦「2025年美中台關係的互動與發展研討會」作開幕致詞時表示，在川普重新上台後，美國新任國務卿已強調反對以武力改變台海現狀，美國新任國防部長也強調調整美軍戰略，將嚇阻中國奪取台灣跟保衛美國本土並列為優先情境，惟川普似乎喜歡權變難以捉摸，因此對美政策「本人認為必須隨時警覺」。

吳豊山說，台灣問題主要是大陸一口咬定中華民國在1950年滅亡，但事實中華民國在台灣成長茁壯，人民主體意識高漲。中共建國之今，已換多位總書記跟主席，而歷任總書記和國家主席對台政策容有小異，但在國際社會打壓台灣，以及「解放台灣、完成祖國統一」的政策始終不變。不過，歷史留下的課題，常常要經過漫長的歲月，歷史才給終局答案。

吳豊山提到，爭辯有無九二共識已非我國政府的政策。不過由於對岸聲言沒有九二共識，恢復對話絕無可能。接任海基會職務後，曾希望對岸說清楚「中華民國在九二共識中擺放在什麼位置？」去年11月27日，對岸以700多字長稿回應，說「九二共識」就是擱置爭議、求同存異，但無一字說明中華民國在九二共識中的位置。

吳豊山接著說，1992年兩岸接觸談及一中問題時，最多僅能說最後雙方諒解「各自表述一個中國」。但九二共識出現後變成「一個中國各自表述」，後來習近平把九二共識定義為「一個中國就是中華人民共和國，台灣是中國的一部分」。又到2019年，習近平進一步把九二共識連結「一國兩制」。33年來兩岸不曾再坐下來討論兩岸定位，但大陸一再恣意擴大所謂「共識」的意涵。

吳豊山指，一段時間，中共刻意不與民選的民進黨政府來往，卻與在野黨人水乳交融，並加大滲透分化與機艦擾台力道。中共政策如彼，我方政策如此，隔著一個台灣海峽，看到的是，中共一方面仍強調「融合發展」，另方面對發動過海戰爭，也百般審慎。

吳豊山稱，人類尚未完全脫離動物本性，所以爭奪資源，張牙舞爪，以大欺小的劣根性還在，但須充分體認戰爭是人類的大患。若太平洋兩岸的美、中兩國必須爭霸，其實也沒有以發動毀滅性的戰爭作為勝負最後手段的絕對必要。若兩岸紛爭終將必須化解，那麼兩岸飽滿善意，和平協商如何架構新關係，進而彼此和睦共榮才是唯一光明大道。

吳豊山並指，所謂美中台「兩大一小」的格局，如就土地與人口而言並無錯誤，但是今天中華民國某些高科技產業執全球供應鏈牛耳，對外貿易與國民所得比諸G20中近半國家還漂亮，綜合國力排名世界前段班。可說，台灣其實小而精悍，倚輕倚重，動見觀瞻；如果我們巧於為小，不卑不亢，善以折衝，絕對可以成為和平的棋手。

海基會董事長吳豊山16日應邀在淡江大學主辦「2025年美中台關係的互動與發展」研討會開幕致詞。記者謝守真／攝影
海基會董事長吳豊山16日應邀在淡江大學主辦「2025年美中台關係的互動與發展」研討會開幕致詞。記者謝守真／攝影

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