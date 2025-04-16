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白宮指陸輸美商品關稅「最高245%」 陸官媒：國際笑話

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
白宮15日發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，大陸輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。（法新社）
白宮15日發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，大陸輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。（法新社）

美中貿易戰持續升溫，白宮15日最新聲明稱，由於中國持續實施報復性措施，輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。大陸官媒新華社旗下的公眾號「牛彈琴」16日發文稱，「美國加徵245%？仔細看了下，是國際笑話，大家別當真，就是一個文字遊戲。」

「牛彈琴」指，白宮網站陳述川普最新關稅政策，表示在「解放日」（4月2日），川普對所有國家徵收10%的關稅，超過75個國家已經主動聯繫，討論新的貿易協議，「因為中國不屈服，對中國商品最高徵收245%的進口關稅。」

「牛彈琴」稱，結果所謂的245%，是指145%加原有的個別商品關稅，但個別項目本來就有100%，「所以說最高245%，只是用個別項目的最高來喊，其實沒啥變化，感覺就是美國人玩弄的文字遊戲」，「要說有變化，就是文字遊戲。」

該文提到，陸方前幾天反制時曾表示，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，「而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。」

牛彈琴表示，「不管145%還是更多，都已經是世界經濟史上的笑話」，「前面加徵，後面暫停，有些還豁免，這開的是什麼國際玩笑？」

川普 美國

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