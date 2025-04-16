教育部編教材「識讀中國威脅」 陸國台辦回應
教育部長鄭英耀近日表示「台灣與中國一邊一國毋庸置疑」，並稱已召集社會學科教師編撰教材，內容包含國家認同、識讀中國威脅、國際情勢等，盼暑假前開發完成，給學生正確資訊。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局大搞「去中國化」，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，必將遭到兩岸同胞的強力反對和唾棄。
朱鳳蓮16日主持大陸國台辦例行記者會，對媒體詢問鄭英耀的主張做上述回應。
她說，有關言論宣揚「一邊一國」分裂謬論，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。「兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，從來不是一個國家，這是無法否認、也不容否認的歷史和法理事實。」
朱鳳蓮認為，民進黨當局大搞「去中國化」，罔顧歷史，歪曲事實，妄圖利用「台獨」教材割斷兩岸歷史文化聯結，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲。「如此數典忘祖的倒行逆施，必將遭到兩岸同胞的強力反對和唾棄。」
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