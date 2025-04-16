快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

教育部編教材「識讀中國威脅」 陸國台辦回應

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
教育部長鄭英耀稱「台灣與中國一邊一國，無庸置疑」，並表示將編撰包含國家認同、識讀中國威脅等內容的教材。圖／聯合報系資料照
教育部長鄭英耀稱「台灣與中國一邊一國，無庸置疑」，並表示將編撰包含國家認同、識讀中國威脅等內容的教材。圖／聯合報系資料照

教育部長鄭英耀近日表示「台灣與中國一邊一國毋庸置疑」，並稱已召集社會學科教師編撰教材，內容包含國家認同、識讀中國威脅、國際情勢等，盼暑假前開發完成，給學生正確資訊。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局大搞「去中國化」，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，必將遭到兩岸同胞的強力反對和唾棄。

朱鳳蓮16日主持大陸國台辦例行記者會，對媒體詢問鄭英耀的主張做上述回應。

她說，有關言論宣揚「一邊一國」分裂謬論，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。「兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，從來不是一個國家，這是無法否認、也不容否認的歷史和法理事實。」

朱鳳蓮認為，民進黨當局大搞「去中國化」，罔顧歷史，歪曲事實，妄圖利用「台獨」教材割斷兩岸歷史文化聯結，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲。「如此數典忘祖的倒行逆施，必將遭到兩岸同胞的強力反對和唾棄。」

國台辦 朱鳳蓮 民進黨

延伸閱讀

放行大罷免進校園？趙少康「大學的脊梁都被壓斷」：教長下台

【重磅快評】從台灣國到脫中入美 賴政府不演了

【重磅快評】閣員消滅中華民國 卓揆拿什麼戰蔣萬安？

【重磅快評】教育部宣布准許可在校園進行選舉宣傳活動？

相關新聞

川普關稅新政讓淘寶海外爆火！衝多國下載量榜首

美國總統川普月初宣布，對交易夥伴徵收所謂的「對等關稅」措施，且不斷加碼。令人意外的是，關稅風波卻讓大量海外網友湧進淘寶，...

白宮指陸輸美商品關稅「最高245%」 陸官媒：國際笑話

美中貿易戰持續升溫，白宮15日最新聲明稱，由於中國持續實施報復性措施，輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。大陸官媒新華...

教育部編教材「識讀中國威脅」 陸國台辦回應

教育部長鄭英耀近日表示「台灣與中國一邊一國毋庸置疑」，並稱已召集社會學科教師編撰教材，內容包含國家認同、識讀中國威脅、國...

「宏泰58」船長涉拖斷海底電纜遭訴 國台辦批：先定罪後調查

陸資權宜輪「宏泰58」因疑似拖斷台澎第三海纜，日前台南地檢署偵結起訴，移審台南地院，其中，陸籍王姓船長被提起公訴。對此，...

陸國台辦稱「已接逾3千封舉報信」嗆依法嚴懲台獨打手

陸配涉武統言論被迫離台事件發酵後，大陸國台辦上月底在官網新設「台獨」打手、幫凶舉報專欄，至今已約20天。國台辦發言人朱鳳...

「美方霸凌無理、濫施關稅」 香港即起停收寄美「含貨品郵件」

香港特區政府新聞網16日發布新聞公報稱，16日起停收寄往美國的含貨品平郵郵件；27日起，暫停接收內載貨品的空郵郵件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。