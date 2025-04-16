陸國台辦籲美方支持統一 稱「美台軍售加速兵凶戰危」

在月初共軍對台大規模軍演後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日主持4月首場國台辦記者會，她就美台軍售議題稱，向美國交「保護費」不僅買不來「安全」，還會加速把台灣推向兵凶戰危的險境，並呼籲美方反對「台獨」、支持統一，強調軍演是對「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉的震懾懲戒。

對於七國集團外長及歐盟外交事務高級代表發表聯合聲明，關切大陸挑釁行為、特別是對台軍演，朱鳳蓮16日再次表示，解放軍在台灣島周邊舉行軍事演習，是對「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉的震懾懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

朱鳳蓮說，一些國家嘴上說著關心「台灣海峽和平穩定」，實質是插手台灣問題、干涉大陸內政。

她說，必須指出，破壞台海和平穩定的是民進黨當局，是其勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁導致台海局勢緊張。有關國家如果真的希望台海和平穩定，就應該切實恪守「一個中國原則」，旗幟鮮明反對「台獨」。

至於美國防部官員談及台灣「國防預算」，朱鳳蓮認為，美方有關言論是為了向台灣賣更多武器，服務美國國內軍工複合體利益。

她還說，民進黨當局將本可以用來改善民生的錢，浪費在購買武器、討好外部勢力上，向美國交「保護費」，不僅買不來「安全」，還會加速把台灣推向兵凶戰危的險境。美方如果真心希望台海和平穩定，就應該恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，反對「台獨」，支持「中國統一」。

另就我國安局指陸方，就總統賴清德講話、台積電赴美投資、共軍軍演等議題對台「認知作戰」，朱則反駁稱，這種說法顛倒黑白，是賴清德當局操弄「認知作戰」抹黑大陸的慣用伎倆。

朱還稱，賴清德當局企圖以大陸「認知作戰」堵住悠悠之口，充分暴露其內心的虛弱。

另外，2025大阪世博會在日本開幕，台灣以玉山數位科技株式會社名義打造「TECH WORLD館」參加，縮寫為「TW」，朱鳳蓮稱，這種「自嗨」行為完全是掩耳盜鈴、自欺欺人。民進黨當局慣於藉各種場合搞一些小動作，編織所謂「國際存在」假象，企圖愚弄台灣民眾、誤導國際視聽。