賴總統喊「脫中入北」 陸國台辦宋濤18日南京與台商座談

因應美中關稅戰不斷升級，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日預告，國台辦主任宋濤將於18日，在江蘇南京召開台商座談會，聽取在大陸台商台企的意見建議。她還就總統賴清德喊「脫中入北」抨擊說，這是他為反中「生編硬造」的概念，損害的是廣大台商台企的切身利益，純屬害台、毀台，注定失敗。

國台辦記者會上，有媒體問台商在大陸投資已久，台、美、中「三角貿易」行之有年，面對關稅戰首當其衝，對於陸方是否有應對措施和台商溝通？朱鳳蓮做出上述回應。

她說，從短期來看，由於關稅壁壘高處，包括大陸台企在內的出口導向型企業的生產機構會受到一定的影響。但是從長期來看，大陸經濟穩定向好的支撐條件，和基本趨勢持續發展，完全有信心繼續擔當世界經濟增長的主要貢獻者和穩定錨。

朱鳳蓮並表示，為加強兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展，拓展更廣更廣闊的空間，大陸始終尊重關愛造福台灣同胞，將積極的完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，幫助大陸台商台企轉型升級，擴大內需，更好地融入新發展格局，參與大陸高質量發展，分享「中國式現代化」的紅利。

朱預告，18日，宋濤將在南京召開台商座談會，聽取在大陸台商台企的意見建議。

另，就總統賴清德說，全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資「脫中入北」能立足台灣、布局全球的論調，朱鳳蓮強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。台灣前途命運在於國家統一，同胞福祉繫於民族復興。」

朱說，兩岸產業鏈供應鏈合作，是兩岸產業和企業自主選擇的產物，符合經濟發展規律和兩岸同胞的根本利益，任何人、任何力量都無法動搖兩岸經濟優勢互補、互利、雙贏的大格局，也無法阻擋兩岸融合發展不斷深化的總趨勢。「西進大陸、扎根大陸是台商台企的最佳選擇。」

她認為，所謂「全球北方」是賴清德當局為「脫中反中」生編硬造的概念，賴清德當局和「台獨」勢力為了謀「獨」，刻意蒙蔽台灣民眾，企圖扭曲台灣企業投資方向，目的就是要讓兩岸經濟「脫鉤斷鏈」，最終削弱的是台灣經濟發展的自主權，損害的是廣大台商台企的切身利益，純屬害台、毀台，注定失敗。

日前，國台辦已預告，17日下午，國台辦「主要負責同志」將在南京會見台灣重要客人，和參加18日上午的台商座談會。