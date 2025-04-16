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移民署要求陸配補繳「除籍證明」 陸國台辦：不顧人倫

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日主持記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日主持記者會。記者陳政錄／攝影

大陸國台辦朱鳳蓮16日主持例行記者會，就陸配議題在台灣延燒，並被我移民署要求補繳大陸「除籍證明」，朱鳳蓮批評說，從羅織罪名逼迫大陸配偶骨肉分離，到強令大陸配偶補繳證明，民進黨當局製造「綠色恐怖」、升高兩岸對立，日益不擇手段、不顧人倫。

朱鳳蓮表示，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人。對於民進黨當局為謀「獨」挑釁，變本加厲刁難和迫害大陸配偶、撕裂台灣社會的惡行，廣大台灣同胞要群起反對，勇於捍衛自身權益。

另，就近期民進黨內部頻爆「共諜案」，國民黨諷刺「懷疑共諜滲透民進黨」，朱鳳蓮回應說，民進黨當局慣於拿所謂「間諜」說事，刻意渲染「大陸威脅」，煽動「反中仇中」，目的是想轉移台灣民眾對其施政無能、「賣台引戰」的不滿。

她稱，這套把戲了無新意，台灣民眾早就看夠了、也看透了。「兩岸交流的大潮滾滾向前，不會停、不會斷。我們堅定支持並將採取有力措施促進兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。」

至於我內政部說，清查發現22個辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19個未正常運作，其中6個團體屆期仍未改善，已予以解散。朱鳳蓮表示，「欲加之罪，何患無辭」，這是民進黨當局在台灣大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」的又一惡行。

朱鳳蓮說，這既暴露出其頑固謀「獨」挑釁、蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心，又顯示其害怕兩岸同胞走近走親、讓其圖謀破產的心虛膽怯。「正告民進黨當局，兩岸同胞走近走親的願望壓制不了、交流合作的大勢阻擋不了，恣意妄為、倒行逆施，必將自食惡果。」

朱鳳蓮 民進黨 陸配

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