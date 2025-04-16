陸配補件喪失原籍證明 國台辦：升高兩岸對立

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。中國大陸國台辦今天表示，陸配是台灣民眾的親人和家人，「民進黨當局」升高兩岸對立，撕裂台灣社會；但國台辦並無回應近期有多少人返陸辦理註銷戶籍證明。

移民署8日表示，依兩岸條例規定，為免同時具有兩岸戶籍情形，已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限3個月內繳附，逾期未補者可撤銷定居許可和除戶。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，國台辦發言人朱鳳蓮表示，從羅織罪名逼迫大陸配偶骨肉分離，到強令陸配補繳證明，「民進黨當局」升高兩岸對立、對抗。陸配是台灣民眾的親人和家人，對於「民進黨當局」變本加厲刁難，迫害大陸配偶撕裂台灣社會的惡行，廣大台灣民眾要勇於捍衛自身的權益。

中央社記者提問，8日至今，有幾名陸籍人士返回大陸辦理註銷戶籍證明。國台辦發言人朱鳳蓮無正面回應，僅表示涉及到戶籍管理的事，有關部門都是依法依規處理。

陸委會、移民署依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第9之1條清查在台取得定居的原陸籍人士戶籍狀況，該條文在2004年3月1日實施。約1.2萬名當事人被要求補件「喪失原籍證明」。

據海基會官網，收到「註銷戶籍證明公證書」通知書的當事人，須前往大陸戶籍地派出所申辦「註銷戶籍證明」，並持「註銷戶籍證明」向當地有辦理涉台事務之公證處辦理「註銷戶籍證明公證書」，再持公證書正本向海基會申請驗證，驗證後送交移民署。