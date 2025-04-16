「宏泰58」船長涉拖斷海底電纜遭訴 國台辦批：先定罪後調查

陸資權宜輪「宏泰58」因疑似拖斷台澎第三海纜，日前台南地檢署偵結起訴，移審台南地院，其中，陸籍王姓船長被提起公訴。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日指控，民進黨不斷炒作宏泰輪，未經查就指責該船隻割斷海纜，完全是「先定罪後調查」。

2月25日凌晨，「台澎三號」電纜疑遭陸資背景的多哥籍權宜宏泰貨輪斷纜，台南地檢署日前表示，經檢察官偵查終結，認為王姓船長涉犯《電信管理法》第72條第1項毀壞海纜相關設施罪嫌，依法提起公訴，其他7名船員涉案證據不足、不起訴，依法遣送出境。

對於陸方是否有收到台方通報，兩岸是否就該案討論後續協處？朱鳳蓮回應，看到台灣媒體報導，今年發生過1次由台灣漁船造成的海纜斷裂的事故，還有3次非人為因素的自然斷裂。

朱稱，民進黨當局針對宏泰輪不斷進行炒作，未經調查就指責該船隻割斷海纜，完全是「先定罪後調查」。她指控，「台灣的司法部門已經淪為民進黨當局抗中的政治工具，毫無信譽可言。」

另，就八旗文化總編輯富察（李延賀）在陸被拘捕，國台辦日前證實，富察被以「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，但並未具體說明他是因何事觸犯大陸「煽動分裂國家罪」。朱鳳蓮對此回應僅稱，大陸已經做過詳細說明，「這邊沒有更多的信息（訊息）提供」。