陸國台辦稱「已接逾3千封舉報信」嗆依法嚴懲台獨打手
陸配涉武統言論被迫離台事件發酵後，大陸國台辦上月底在官網新設「台獨」打手、幫凶舉報專欄，至今已約20天。國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，目前，陸方已收到超過3000封舉報郵件，並稱大陸將「堅持以事實為依據、以法律為準繩，在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫凶。」
朱鳳蓮16日主持國台辦例行記者會，就上月推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，以及我方抨擊，大陸對台「沒有管轄權」 ，做出上述回應。
朱鳳蓮稱「台灣是中國的一部分」，國家（指中國大陸）絕不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，大陸國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。
她接著說，對於某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員和側翼網紅，充當民進黨當局威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內（指台灣）支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士的打手、幫凶，「我們絕不坐視，於法於理都有權管、必須管。」
朱稱，推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報」專欄，具備堅實的法理基礎和充分的法律依據，是順應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，是維護台灣同胞正當權益的必要措施。
朱鳳蓮還說，專欄推出後，深得人心，舉報踴躍，目前已收到超過3000封舉報郵件，「所舉報對象比較集中，內容較為詳實」，充分反映了兩岸民眾對「台獨」打手、幫凶為非作歹的深惡痛絕。
朱強調，「我們將堅持以事實為依據、以法律為準繩，在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫凶。」
上月26日，大陸國台辦推出「台獨」打手、幫凶舉報專欄當天，國台辦發言人陳斌華晚間即表示，已收到舉報信323封，被舉報人員包括「台灣地區內部事務主管部門負責人」劉世芳，民進黨「立委」沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子渝、陳柏源等。
陸委會主委邱垂正日前透過短片表示，中共一再地設置各種名目舉報信箱，意圖滋擾、干預台灣內政，但中共對台沒有管轄權，這類恐嚇手段對於台灣人民沒有拘束力，只會引起反感，影響兩岸正常交流。
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