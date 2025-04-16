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「美方霸凌無理、濫施關稅」 香港即起停收寄美「含貨品郵件」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港特區政府新聞網16日發布新聞公報稱，16日起停收寄往美國的含貨品平郵郵件；27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。中通社
香港特區政府新聞網16日發布新聞公報稱，16日起停收寄往美國的含貨品平郵郵件；27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。中通社

香港特區政府新聞網16日發布新聞公報稱，16日起停收寄往美國的含貨品平郵郵件；27日起，暫停接收內載貨品的空郵郵件。

官方公布的新聞公報指出，美國政府先前宣布由5月2日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。「美方霸凌無理，濫施關稅，香港郵政絕不會代收所謂關稅，並會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件。」

平郵方面，由於海運時間較長，香港郵政會由16日起暫停接收內載貨品的平郵郵件，若市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件、而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人，於22日起安排退件及退款。

空郵方面，香港郵政將於27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。

新聞公報稱，寄件往美國的香港市民，需有心理準備要就美方霸凌無理的行為繳付高昂和不合理的費用。其它只內載文件而沒有貨品的郵件，則不受影響。

先前小額包裹寄美長年享有免關稅的待遇，使得大陸線上零售商Temu和Shein兩大平台受惠，先前出口至美國的貨品不僅免關稅，還可直接避開海關檢查。

不過美國總統川普2日宣布對各國實施「對等關稅」，同時宣布取消陸、港輸美價值800美元以下小額包裹的免稅政策，課徵申報價值30％或每件25美元的關稅；8日又簽署一項行政命令，將來自陸、港的小額包裹關稅，從30％增至90％，現在稅率又從90％變成120％。

美國 郵件 香港

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